פרסום ראשון: תלמיד מישיבת משכנות התורה נעצר על קוקרינט חשמלי בלי לוחית רישוי - והוסגר למשטרה הצבאית | גפני תועד מתלוצץ באירוע פנימי, ונאלץ להוציא הבהרה | מהפכת הקויסקים והצ'ולנטיות במודיעין עילית: המכתב המלא של רבני העיר | פגישת בן גביר עם השגריר האוקראיני הביאה הישגים - סיקור נרחב | הרב לייבל מפתיע: תוקף את היועמ"שית על רקע מעצר העריקים | ראשי הישיבות לעריקים: אתם כמו המהר"ם מרוטנבורג והבן איש חי" | מצוקת הדיור הכריעה: החסידות השמרנית בישראל תצא לשומרון (מעייריב)
גורמים דיפלומטיים בכירים הודפים את טענותיו של שגריר אוקראינה בישראל יבגן קורניצוק, על הסכנה בטיסות לאומן - והתדרוכים, כי אוקראינה תאסור על כניסת ישראלים ואומרים: "אין שחר לטענות שהוא הציג, אין זו הפעם הראשונה שהוא מעורר סערות" (מדיני)