ישיבת 'משכנות התורה' בבני ברק בראשות ראש הישיבה הגאון רבי אפרים כהן והמשגיח הגה"צ רבי משה דוד לפקוביץ לבשה חג.

במעמד אדיר שלא נראה כמותו בישיבה, התקיים מעמד חנוכת 'ארון הקודש' המפואר בשילוב הכנסת ספר תורה.

ארון הקודש המרשים, שגובהו מתנשא לכ-10 מטרים ורוחבו משתרע על כל פני קיר המזרח, כ- 15 מטרים, נעשה כולו על ידי אומנים מומחים ואדריכלים מקצועיים, בעבודת יד מיוחדת מעץ אשר מצופה בחלקו בזהב טהור 24 קראט. תהליך בניית ההיכל בישיבה נמשך כ- 4 שנים, וחלקו העליון, שבו יוקם כתר מפואר מזהב, טרם הושלם.