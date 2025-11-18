כיכר השבת
הוד והדר

10 מטרים של זהב טהור: ישיבת 'משכנות התורה' חנכה ארון קודש מפואר

ישיבת 'משכנות התורה' בבני ברק חגגה חנוכת ארון קודש מפואר בגובה 10 מטרים, מצופה זהב 24 קראט, בשילוב מעמד 'הכנסת ספר תורה' | צפו בתיעוד (עולם הישיבות) 

הכנסת ס"ת וחנוכת ארון הקודש בישיבת 'משכנות התורה' (צילום: ש.פ.ה.)

ישיבת 'משכנות התורה' בבני ברק בראשות ראש הישיבה הגאון רבי אפרים כהן והמשגיח הגה"צ רבי משה דוד לפקוביץ לבשה חג. 

במעמד אדיר שלא נראה כמותו בישיבה, התקיים מעמד חנוכת 'ארון הקודש' המפואר בשילוב הכנסת ספר תורה.

ארון הקודש המרשים, שגובהו מתנשא לכ-10 מטרים ורוחבו משתרע על כל פני קיר המזרח, כ- 15 מטרים, נעשה כולו על ידי אומנים מומחים ואדריכלים מקצועיים, בעבודת יד מיוחדת מעץ אשר מצופה בחלקו בזהב טהור 24 קראט. תהליך בניית ההיכל בישיבה נמשך כ- 4 שנים, וחלקו העליון, שבו יוקם כתר מפואר מזהב, טרם הושלם.

הכנסת ס"ת וחנוכת ארון הקודש בישיבת 'משכנות התורה' (צילום: ש.פ.ה.)
הכנסת ס"ת וחנוכת ארון הקודש בישיבת 'משכנות התורה' (צילום: ש.פ.ה.)
הכנסת ס"ת וחנוכת ארון הקודש בישיבת 'משכנות התורה' (צילום: ש.פ.ה.)
הכנסת ס"ת וחנוכת ארון הקודש בישיבת 'משכנות התורה' (צילום: ש.פ.ה.)
הכנסת ס"ת וחנוכת ארון הקודש בישיבת 'משכנות התורה' (צילום: ש.פ.ה.)
הכנסת ס"ת וחנוכת ארון הקודש בישיבת 'משכנות התורה' (צילום: ש.פ.ה.)
הכנסת ס"ת וחנוכת ארון הקודש בישיבת 'משכנות התורה' (צילום: ש.פ.ה.)
הכנסת ס"ת וחנוכת ארון הקודש בישיבת 'משכנות התורה' (צילום: ש.פ.ה.)
הכנסת ס"ת וחנוכת ארון הקודש בישיבת 'משכנות התורה' (צילום: ש.פ.ה.)
הכנסת ס"ת וחנוכת ארון הקודש בישיבת 'משכנות התורה' (צילום: ש.פ.ה.)
הכנסת ס"ת וחנוכת ארון הקודש בישיבת 'משכנות התורה' (צילום: ש.פ.ה.)

