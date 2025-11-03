המשגיח הדהים את הבחורים בגזירה חדשה: "אקנוס אתכם באלף שקלים"

בתיעוד שנחשף הערב (שני) ב'כיכר השבת' מישיבת 'אורייתא' בירושלים, נצפה המשגיח הנודע הרה"ג ר' דוד קאפ, יוצא במתקפה חסרת תקדים כנגד תופעה שהולכת ופושה – בחורים המנפיקים רישיונות נהיגה ומשתמשים ברכב בשנות לימודם בישיבה.

בתיעוד שהופץ נשמע הרב קאפ מוסר שיחת חיזוק נוקבת, בה תקף חמורות את ה'התנתקות' הזו מהמסגרת הקדושה ואת הסכנה הרוחנית והפגיעה בקדושת הישיבה שנובעות מנהיגה בכלי רכב.

המשגיח הרב קאפ הזהיר את הבחורים בכל חומרת הדין והכריז על סנקציה כספית מיידית שתופעל ללא רחם נגד מפירי האיסור. בחור שייתפס נוהג ברכב יחויב בקנס מיידי של 1,000 שקלים הרב קאפ הדגיש כי הכסף לא יוחזר וכי "שום תירוץ לא יעזור" אפילו אם יטען הבחור שהייתה לו רשות מגורם אחר בהנהלה. גם בחורים שיצטרפו כנוסעים לרכב האסור ייענשו כל נוסע ישלם קנס של 200 שקלים בנוסף לקנס הכבד שיוטל על הנהג.