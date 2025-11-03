כיכר השבת
"שום תירוץ לא יעזור"

המשגיח הדהים את הבחורים בגזירה חדשה: "אקנוס אתכם באלף שקלים"

בשיחה פנימית שמסר משגיח ישיבת אורייתא הגאון הרב דוד קאפ, לפני תלמידי הישיבה, הוא הודיע כי החליט להטיל קנסות כבדים על בחורים שנוהגים ברכב | המשגיח הבהיר, כי גם בחור שיתפס נוסע ברכבו של בחור אחר, יצטרך לשלם קנס | כל הפרטים על הסנקציות והרקע לאיסור המחמיר (עולם הישיבות)

המשגיח הרב קאפ בשיחתו (צילום: הערינג)

בתיעוד שנחשף הערב (שני) ב'כיכר השבת' מישיבת 'אורייתא' בירושלים, נצפה המשגיח הנודע הרה"ג ר' דוד קאפ, יוצא במתקפה חסרת תקדים כנגד תופעה שהולכת ופושה – בחורים המנפיקים רישיונות נהיגה ומשתמשים ברכב בשנות לימודם בישיבה.

בתיעוד שהופץ נשמע הרב קאפ מוסר שיחת חיזוק נוקבת, בה תקף חמורות את ה'התנתקות' הזו מהמסגרת הקדושה ואת הסכנה הרוחנית והפגיעה בקדושת הישיבה שנובעות מנהיגה בכלי רכב.

המשגיח הרב קאפ הזהיר את הבחורים בכל חומרת הדין והכריז על סנקציה כספית מיידית שתופעל ללא רחם נגד מפירי האיסור. בחור שייתפס נוהג ברכב יחויב בקנס מיידי של 1,000 שקלים הרב קאפ הדגיש כי הכסף לא יוחזר וכי "שום תירוץ לא יעזור" אפילו אם יטען הבחור שהייתה לו רשות מגורם אחר בהנהלה. גם בחורים שיצטרפו כנוסעים לרכב האסור ייענשו כל נוסע ישלם קנס של 200 שקלים בנוסף לקנס הכבד שיוטל על הנהג.

המשגיח באורייתא אוסר רשיונות נהיגה (צילום: הערינג)

עניין אי-הוצאת רישיונות נהיגה בזמן שהות הבחור בישיבה מוכר היטב בעולם התורה והוא נחשב לאחד האיסורים היסודיים והחמורים ביותר במיוחד בישיבות החסידיות שם בחור שנתפס נוהג או מחזיק ברכב – עף מהישיבה לבלתי שוב.

בישיבת 'אורייתא' כאמור הנהגת המשגיח בצעד של גזירת קנסות חמורה זו באה להוסיף נדבך של אכיפה מיידית וכלכלית ולהעביר מסר חד וברור שאין להקל ראש בסוגיה זו השומרת על הניתוק וההתמסרות המוחלטת ללימוד התורה.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (78%)

לא (22%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בעולם הישיבות:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר