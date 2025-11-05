עם סיום השלושים להסתלקותו של הגאון רבי יעקב זכריה זצ"ל ראש ישיבת 'לב אליהו' שהלך לעולמו ערב ראש השנה לאחר שעבר אירוע מוחי. התקיים הבוקר שיעור כללי בהיכל הישיבה 'לב אליהו' מפי ראש הישיבה הנכנס הגאון רבי עובדיה חזן.

כזכור במהלך הלוויה הוכתר הגר"ע חזן לשמש תחת חמיו ראש הישיבה הגר"י זכריה זצ"ל וכפי שהורה בצוואתו.

במשך השנים שימש הגר"ע חזן כר"מ בהיכל הישיבה ואף זכה ללמוד בחברותא במשך שנים עם הגר"י זכריה זצ"ל.

גם בלילה האחרון בו עבר הגר"י זכריה זצ"ל את האירוע המוחי ממנו לא קם, למד הגר"ע חזן בחברותא עם ראש הישיבה, במהלך ההספדים סיפר ראש הישיבה הנכנס כי לאחר שהכינו את השיעור כללי על מסכת יבמות שאותו היה אמור למסור הרב זצ"ל, קרא הרב לבתו וביקש ממנה, "אחרי שעמלנו ויצא לנו חידושים כ"כ מתוקים והשיעור מוכן לכי תקנה גלידה חלבית ונאכל יחד, נחגוג על מתיקות התורה". והיה זה ממש כעין פרידה מראש הישיבה זצ"ל