ספרייה חדשה ב'קריית מלך' לזכר ראש הישיבה הנערץ זצ"ל

במעמד נרגש וצנוע נחנך בהיכל ישיבת 'קריית מלך' ספריית 'אוצר הספרים' לעילוי נשמת ראש הישיבה הגאון רבי שמואל יעקב בורנשטיין זצ"ל | הספרייה כוללת מאות ספרים נדירים | צפו בתיעוד (עולם הישיבות)

מעמד חנוכת הספרייה ע"ש הגאון רבי שמואל יעקב בורנשטיין זצ"ל (צילום: יהודה פרקוביץ)

במעמד מרגש ורב רושם, נערך בישיבת 'קריית מלך' מעמד חנוכת ספריית 'אוצר הספרים' - 'זאת ליעקב', לעילוי נשמתו של ראש הישיבה הגאון רבי שמואל יעקב בורנשטיין זצ"ל, אשר מסר נפשו כל ימיו על תורת תלמידיו.

האירוע נערך בהיכל הישיבה, בהשתתפות ראשי הישיבה, ובראשם ראש הישיבה הגאון רבי שלמה קנייבסקי.

במעמד נשאו דברים ראשי הישיבה, אשר ציינו את דמותו הגדולה של הגרש"י זצ"ל, מסירותו המופלאה לתורה ולתלמידים, וראו בכך זכות גדולה בהקמת ספרייה תורנית עשירה ומפוארת שתעמוד לדורי דורות, ותגביר תורה מתוך עיון והתמדה.

הספרייה, אשר הוקמה בתרומת נדיבי לב, כוללת מאות ספרים נדירים, מהדורות חדשות ועתיקות, ותשמש כמוקד תורני רב עוצמה לתלמידי הישיבה וללומדי התורה כולם.

