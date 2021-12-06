שני ספרי תורה הוכנסו אמש (רביעי) לת"ת 'חכמת שלמה', בניהולו של הרב אברהם שלמה פינזל, לע"נ ראש הישיבה ונשיא הת"ת הגאון רבי שמואל יעקב בורנשטיין זצ"ל • הילדים, שרו את השיר "טאטאל'ע", והמשגיח הגאון רבי דן סגל פרץ בבכי נרגש • צפו (חרדים)
בחול המועד פסח, לפני כשנה וחצי, ביקר זקן המשגיחים רבי דב יפה זצ"ל בבית ראש הישיבה הגאון רבי שמואל יעקב בורנשטיין זצ"ל • במהלך הסעודה, שר ראש הישיבה את "חכה לו" מלחנו של המשגיח רבי דן סגל, המשגיח זצ"ל האזין והתרגש • צפו בווידאו (חרדים)
בישיבת 'קרית מלך' נערך אמש (רביעי) מעמד חיזוק לקראת חג מתן תורה אשר במרכזו הגיע לשאת דברים מעניינא דיומא ראש ישיבת פוניבז' הגרי"ג אדלשטיין, שאף העלה את זכרו הטהור של ראש הישיבה הגרש"י בורנשטיין זצ"ל שנסתלק בחודש האחרון • צפו (חרדים)