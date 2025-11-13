ימים מרגשים עברו על הקהילות היהודיות בצרפת: מנהיג הישיבות, הגאון רבי משה הלל הירש, הגיע בתחילת השבוע הנוכחי למסע חיזוק בן שלושה ימים במדינה. אל המסע המרגש הצטרף גם הגאון רבי שמחה שמואל זקס מראשי ישיבת סלבודקה.

ראש הישיבה התקבל במרכזי התורה והחינוך בשורת מעמדי קבלת פנים מרשימים. בכל מקום אליו הגיע, חיכו מאות בני אדם ברחובות וקיבלו את פניו בשירה ובזמרה בחוצות העיר. הילדים נשאו דגלים מיוחדים שהוכנו במיוחד לרגל המעמד.

נציגי הקהילות השונות מהוועידה המארגנת שהוקמה לקראת הביקור ההיסטורי ציינו כי "בתלמודי התורה ובבתי הספר הכינו את הילדים על האירוע המרגש וכיצד יש לנהוג בכבוד התורה. במקביל, רבני הקהילות היו בקשר ישיר עם בית מרן הגרמ"ה לבקשת פגישות אישיות עם ראש הישיבה על מנת לקבל הכרעות בנושאים שונים".

במקביל נערכו גם סידורי האבטחה כבדים מטעם משטרת צרפת שלקחה אחריות על האירוע, על מנת שכל ימי המסע יעברו בביטחון מלא, של רבבות המשתתפים במעמדים השונים, כמו גם אפשרות לתנועה נוחה של פמליית ראש הישיבה ממקום למקום.

במהלך אחד מימי הביקור ציינו בצרפת את יום ה11 בנובמבר לציון סיום מלחמת העולם הראשונה. כבישים רבים נסגרו כמו שער הניצחון ושדרות השאנז אליזה. למרות זאת, משטרת צרפת פתחה את הכבישים הסגורים בעיצומו של היום החגיגי במיוחד עבור השיירה של ראש הישיבה.

עם בואו של ראש הישיבה לצרפת, הוא התקבל בשדה התעופה על ידי רבני וראשי הקהילות בצרפת, תלמידי ראש הישיבה ועסקנים מקומיים. משם נסע בלווי משטרתי כבד ומאובטח לבית האכסניה אצל הנגיד ג'והקים כהן.

עוד באותו יום, אחה"צ נשא את המשא המרכזי בארוע האדיר לציון 80 שנה לישיבת אקסלבן. ראש הישיבה דיבר בפני האלפים על חובת חינוך הבחורים ללכת לישיבות של קודש, ועל החסרון בשילוב לימודי חול. בערב התקיים דינר בוטיק לטובת מוסדות ישיבת סלבודקה ע"י הנגיד ג'והקים כהן.

ביום שני הגיע ראש הישיבה לקהילת מרכז התורה ברנסיי שבראשות הגר"י טולידנו. ראש הישיבה הגר"י טולידנו ורבני הישיבה קיימו תהלוכה עם ספרי תורה. במהלך הביקור במרכז התורה התקיימו מספר אירועים: אירוע מרכזי למאות בני הקהילה. שם דיבר ראש הישיבה על חשיבות החינוך של הילדים להיות בני תורה. כמו"כ מסר שיחה לבחורי הישיבה קטנה על חשיבות התורה והדרך לזכות באהבת תורה.

באירוע נוסף השיב ראש הישיבה לשאלות חינוך והשקפה עם צוות מרכז התורה וענה במשך שעה ארוכה על מגוון השאלות המורכבות שעולות בראי התקופה והמקום. רגע מרגש נרשם כאשר אחד הילדים הגיש לראש הישיבה מעטפה עם קבלות טובות של ילדי הקהילה כאות הוקרה לרה"י על בואו לחזק את הקהילה.

משם נסע ראש הישיבה לדינר מיוחד השתקיים בביתו של הנגיד דב קוריאל בראנסיי, ולאחר מכן המשיך לאירוע המרכזי של קהילת יד מרדכי פריז שבראשות הגר"י כ"ץ.

מאות ילדי המוסדות קיבלו את פניו בזירה אדירה. וראש הישיבה נעמד ובירכם בחצר. לאחר מכן נכנס להיכל בית המדרש ומסר שיחת חיזוק מיוחדת בפני אברכי הכולל ובחורי הישיבה: כיצד מתעלים בקרבה להקב"ה. ביציאה ליוו את רה"י מאות מבני הקהילה בשירה וריקודים ברחובות פריז כיאה לכבודה של תורה.

בערב התקיים אירוע נוסף בישיבת :אמת ליעקב' שבראשות הגר"מ רוטנברג. גם שם מסר רה"י שיחה מיוחדת לבחורי הישיבה.

ביום שלישי התפלל רה"י את תפילת שחרית בבית הכנסת של קהילת בבא סאלי בפריז ואף נשא דברי חיזוק קצרים לאחר התפילה. המסע הסתיים בביקור חיזוק בקהילת איגוד החרדים בראשות הרב פרנקפורטר והרב פדידה שם קיבלוהו ההמונים בשירה וריקודים. משם יצא רה"י לשדה התעופה בדרכו חזרה ארצה.