כתובת חדשה לבחורי ישיבות צרפתיים שלומדים בארץ - בירושלים | כל הפרטים

אירוע מרגש בהשתתפות גדולי תורה ורבני הארגון שמסייע לבני תורה מצרפת השוהים בישראל, נערך בסוף השבוע האחרון בשכונת בית וגן בירושלים | כל הפרטים (עולם הישיבות) 

חנוכת הבית לעולי צרפת (צילום: באדיבות המצלם)

בחורים 'חוצניקים' שלומדים בישיבו בארץ והוריהם מתגוררים בחו"ל, סובלים מקשיי התאקלמות ולצורך כך יש ארגונים המסייעים להם.

בסוף השבוע האחרון, ארגון תורת יעקב, הפועל לטובת בחורי ישיבות המגיעים מצרפת, ערך חנוכת הבית למבנה חדש, שיסייע לארגון בראשות הרב מאיר גוטה, הפועל תחת הנחיות גדולי ישראל ומלווה על ידי רבנים וטובי האברכים דוברי צרפתית.

המעמד נפתח בקביעת מזוזה בכניסה למבנה החדש, על ידי הגאון רבי גרשון כהן, ראש ישיבת בית הלוי ליוצאי צרפת בא"י, ומרבני ישיבת מיר.

בהמשך נשא דברים הרב ראובן הרדי, על אחריותו של בן תורה, שמירת המדרגה הרוחנית בתוך העשייה היומיומית, ובניית אישיות יציבה מתוך השקעה בלימוד ומסגרת ישיבתית ניאותה.

יצוין, כי במהלך השנתיים האחרונות ביסס ארגון תורת יעקב את מעמדו ככתובת מרכזית לבחורי ישיבות וצעירים יוצאי צרפת בארץ ובעולם. הפעילות כוללת שיעורים, 'ליל שישי', מסגרות חיזוק, ליווי אישי ושירותים אדמיניסטרטיביים חיוניים ועוד.

המתחם החדש בבית וגן, ייתן תוספת חיזוק לפעילות עם חלל מרווח, מותאם ומזמין למגוון רחב של שיעורים, מפגשים, יוזמות חינוכיות וליווי פרטני. המקום צפוי לאפשר הרחבה משמעותית של העשייה ומתן מענה רחב למשפחות, בחורים ואברכים הפונים לארגון מדי יום.

האירוע ננעל בתחושת אחדות עמוקה ורצון משותף להמשיך ולפתח את הפעילות. המשתתפים יצאו עם תחושה ברורה שהמתחם החדש פותח דף משמעותי נוסף בדרכו של הארגון.

