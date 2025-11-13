גדולי הדור במכתב חיזוק נדיר לבחור אריאל שמאי; זו המתנה שקיבל

( צילום: : ישראל כהן )

במרכז מעמד קבלת הפנים שנערכה בישיבת עטרת שלמה לבחור אריאל שמאי, תלמיד הישיבה שישב במאסר לאחר שלא התייצב בלשכות הגיוס, קיבל שמאי מתנה ייחודית.

זה קרה בעיצומו של המעמד, בהשתתפות מאות מתלמידי הישיבה. שמאי קיבל את מכתבם המיוחד והנדיר של גדולי ישראל שאותו כתבו לחזקו ולאמצו ולברכו. את המכתב קיבל שמאי באיגרת קלף מגולפת מעוטרת ויוקרתית, מוחזקת בעמודי עצי חיים, בתוך קופסת זכוכית יוקרתית. על המכתב הנדיר, שממוען לתלמיד הישיבה אריאל שמאי, חתומים: מרנן ורבנן הגר״מ שטרנבוך, רה״י הגרמ"צ ברגמן, רה״י הגרב"ד פוברסקי, המשגיח הגר"ד סגל, רה״י הגרמ"ה הירש, הראשון לציון הגר"י יוסף, רה״י הגר״א סלים, רה״י הגר״ר אלבז וראשי ישיבת עטרת שלמה, הגרש״ב סורוצקין, הגר״ח פיינשטיין, הגרח״מ אוזבנד והמשגיח הגר״י דיוויס.

( צילום: מאיר זלזניק )

( צילום: מאיר זלזניק )

במכתב כתבו גדולי ישראל לבחור: "רַק חֲזַק וֶאֱמַץ מְאֹד לִשְׁמֹר לַעֲשׂוֹת כְּכָל הַתּוֹרָה לְמַעַן תַּשְׂכִּיל בְּכֹל אֲשֶׁר תֵּלֵךְ. הננו בברכה נאמנה מעומקא דליבא ובמילי חיזוק והתפעלות לבן העליה המופלג והיקר גיבור חיל השי"ת ותורתו הבחור החשוב אריאל שמאי נ"י.

"אשריך שזכית להוכיח אהבתך לתורה הקדו' לעין כל. אשריך שכל רואיך ושומעיך אומרים אשרי מי שעמלו בתורה אשרי אביו אשרי אימו ואשרי רבותיו. אשריך שזכית שיתקדש שם שמים על ידך והוכחת לעין כל מסירות ובחירה בשמחה בתורה הקדושה".

עוד הוסיפו במכתב: "צערך הוא צער כולנו והוא נצור בבית גנזיו של קוב"ה שאומר לפמליא דיליה חזו בני חביבי דצערא דילהון על דעסיק בחדוותא דילי. בודאי תזכה לגדול בתורה כל חייך ולזכות להיות תלמיד חכם אמיתי כמשאת וכשאיפת ליבך הטהורה לידע כל התורה כולה ולעסוק בה כל חייך ללא מפריעים ביישוב הדעת בשמחה תמידית. ותזכה בקרוב לזיווג הגון ולהקים בית נאמן מפואר בישראל מלא ברכת ה' ולראות דורות ישרים מבורכים. חזק חזק ותתחזק".