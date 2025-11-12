הגאון רב בונים שרייבר ( צילום: באדיבות המצלם וישיבת נתיב הדעת )

מעמד רב רושם ומיוחד במינו נחוג בישיבת 'נתיב הדעת' בירושלים עיר הקודש, לרגל השמחה הגדולה בהוצאת ספרו החדש של ראש הישיבה, הגאון רבי ישראל בונם שרייבר, הנושא את השם 'נתיב בינה' על פרק 'אלו טריפות' במסכת חולין.

מאז התגלתה מחלתו בחודש סיוון אשתקד, ידע מצבו של ראש הישיבה עליות ומורדות, וכעת הוא מתמודד באמונה איתנה עם טיפולים קשים ומכאיבים במקביל. בני הישיבה עמדו והתבוננו במחזה מופלא, המקיים לנגד עיניהם במוחש את דברי דוד המלך ע"ה: "לולא תורתך שעשועי אז אבדתי בעוניי". על אף חולשתו הרבה שהתגברה לאחרונה, השבוע, בפעם הראשונה, מסר ראש הישיבה את השיעור הכללי בחדר האוכל המרכזי של הישיבה, והוא ישוב על כיסא. ידוע ומפורסם בהיכלי התורה כי הגרי"ב אינו מוותר על קוצו של יו"ד מסדר יומו הקבוע, והוא ממשיך למסור את שיעוריו היומיים בעיון הן בהיכל הישיבה והן בבתי מדרש סמוכים. ניתן לחזות בו פעמים תכופות כשהוא מגיע לבית המדרש היישר מבית החולים, כאשר עירוי מחובר לגופו הטהור, ועם כל זאת, הוא מתגבר כארי למסור את השיעורים מתוך מסירות נפש עצומה וסאת ייסוריו הקשים.

"תורה שלמדתי באף"

הבשורה הגדולה הטמונה בספר החדש היא העובדה שהחיבור החל להיכתב על ידי הגרי"ב דווקא לאחר שהתגלתה המחלה. מדובר בספר יוצא דופן העוסק בפרק ארוך ומורכב במיוחד במסכת חולין, המורכב מפרטים הלכתיים רבים ודקים, ושאין רגילים לעסוק בו בעיון מעמיק.

מרביצי התורה שזכו לעיין בגליונות הספר הביעו פליאה, באומרם כי קשה להעלות על הדעת שחיבור תורני כה יסודי ומקיף נכתב על ידי אדם במצבו של ראש הישיבה. ראש הישיבה עצמו התבטא כי ספר זה שונה מכל ספריו הקודמים – וכי יש בו בחינה של "תורה שלמדתי באף" – שהיא אשר עמדה לו.

במעמד 'לחיים' שנערך לרגל הוצאת הספר שטפו את לבבות בני הישיבה רגשות מעורבים, כאשר שמחה עילאית ודמע מתוך דאגה ורחמים התערבבו זה בזה, מתוך השתאות מופלאה לחזות בכוחה של תורה, אשר בכוחה לפרוץ את כל גדרי וחומות הטבע האנושי.

ראש הישיבה נשא דברים נרגשים בדבר גודל מעלת לימוד התורה מתוך ייסורים. בחיתום המעמד פרצה תפילה עצומה מאליה מפי כל המשתתפים לרפואתו השלמה והמהירה של ראש הישיבה , שישוב במהרה לאיתנו הראשון, ללא צער ומכאוב, וימשיך להרביץ תורה בישראל.