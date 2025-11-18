ביממה האחרונה סערו הרוחות בעיר חריש בעקבות פוסט שפרסמה אחת התושבות, בו טענה כי אדם ניסה לחטוף ילדה מאחת המעונות בעיר.

"פוסט אזהרה חשוב מאוד לכל ההורים ובעלי הגנים בעיר", היא כתבה, "היום בגן שבו נמצאת הבת שלי, אירע מקרה חמור שיכול היה להסתיים בצורה אחרת לגמרי". לדבריה, "בזמן שאחת האימהות הגיעה לאסוף את בנה, אדם זר ניצל את פתיחת הדלת ונכנס יחד איתה לגן. אותו אדם ביקש לקחת ילדה מהגן - ילדה שאינה שלו. הגננת והסייעות (באמת תודה ושוב פעם תודה על הערנות והמקצועיות!) זיהו מיד שמדובר במישהו לא מוכר, עצרו אותו במקום והוציאו אותו מחוץ לגן".

"לאחר שיחה עם האם של אותה ילדה התברר שהיא לא מכירה את האיש ושאינה שלחה אף אחד אחר לאסוף את בתה!!! הצוות לא בזבז שנייה והתקשר למשטרה ולסיור העירוני ואף עדכן אותנו ההורים במתרחש בזמן אמת".

בפוסט שביקש להרגיע את ההורים נכתב כי "היום התרחש אירוע חמור שבו אדם חשוד נכנס למעון ילדים בעיר וניסה לקחת ילדה. האירוע דווח מיד לכוחות הביטחון ומטופל ברצינות המרבית. החשוד מזוהה והמשטרה פועלת כעת לאיתורו".

אלא שכעת, מפרסמת המשטרה כי לא מדובר בחוטף ילדים אלא אב שביקש לקחת את בנו מהגן הסמוך, ונכנס בטעות לגן אחר.

"בהמשך לפניות כתבים והודעות המופצות ברשת בחשד לניסיון חטיפת ילד בעיר חריש", נכתב בהודעת המשטרה, "יובהר כי אין המדובר בניסיון חטיפה וכי מבדיקה וחקירה של תחנת משטרת עירון עלה כי מדובר בהורה שהגיע לאסוף את ילדו אך בשל טעות נכנס לגן הסמוך".