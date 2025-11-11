ברוב פאר והדר נחוג אמש בישיבת "אהבת התורה" בנשיאותו וראשותו של הגאון החסידי המשפיע רבי צבי מאיר זילברברג, מעמד "כתר תורה" בשילוב סיום לימוד כל שלושת בבות (בבא קמא, בבא מציעא, ובבא בתרא) יחד, אשר סיימו קבוצת בחורים מצוינים מקרב כלל לומדי הישיבה.

המעמד, אשר סיכם חודשים ארוכים של עמל תורה מתוך שקיעות והתמדה עצומה, נערך בהיכל הישיבה המרכזי במעמד ראש הישיבה וקהל רבני הישיבה, שהתכנסו לחזק ולעודד את הבחורים המצויינים שזכו לסיים את הש"ס כפי סדר הלימוד המיוחד של הישיבה.

ראש הישיבה, הגרצ"מ זילברברג, נשא את המשא המרכזי בו הרחיב בעניין מעלת הלימוד בעמל וביגיעה ועל החובה להמשיך ולעלות בסולם התורה, כשהוא מעורר את כלל הציבור להתחזק בלימוד התורה הקדושה מתוך חסידות.

בסיום דבריו, העניק ראש הישיבה תעודות הוקרה מיוחדות לבחורים המסיימים, יחד עם מנחה מכובדת.