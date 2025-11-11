כיכר השבת
כי הם חיינו

כִּי טוֹב סַחְרָהּ: הגרצ"מ זילברברג בסיום מיוחד לשלושת הבבות | צפו בתיעוד

בהיכל ישיבת 'אהבת התורה' נחגגה ברוב פאר והדר מעמד "כתר תורה" לציון סיום לימוד שלושת הבבות על ידי קבוצת בחורים מצוינים | ראש הישיבה הגרצ"מ זילברברג העניק תעודות הוקרה, ונשא דברות קודש (עולם הישיבות)

סיום ג' בבות בישיב"ק של הגרצ"מ זילברברג (צילום: שימי פ. )

ברוב פאר והדר נחוג אמש בישיבת "אהבת התורה" בנשיאותו וראשותו של הגאון החסידי המשפיע רבי צבי מאיר זילברברג, מעמד "כתר תורה" בשילוב סיום לימוד כל שלושת בבות (בבא קמא, בבא מציעא, ובבא בתרא) יחד, אשר סיימו קבוצת בחורים מצוינים מקרב כלל לומדי הישיבה.

המעמד, אשר סיכם חודשים ארוכים של עמל תורה מתוך שקיעות והתמדה עצומה, נערך בהיכל הישיבה המרכזי במעמד ראש הישיבה וקהל רבני הישיבה, שהתכנסו לחזק ולעודד את הבחורים המצויינים שזכו לסיים את הש"ס כפי סדר הלימוד המיוחד של הישיבה.

ראש הישיבה, הגרצ"מ זילברברג, נשא את המשא המרכזי בו הרחיב בעניין מעלת הלימוד בעמל וביגיעה ועל החובה להמשיך ולעלות בסולם התורה, כשהוא מעורר את כלל הציבור להתחזק בלימוד התורה הקדושה מתוך חסידות.

בסיום דבריו, העניק ראש הישיבה תעודות הוקרה מיוחדות לבחורים המסיימים, יחד עם מנחה מכובדת.

סיום ג' בבות בישיב"ק של הגרצ"מ זילברברג (צילום: שימי פ. )
סיום ג' בבות בישיב"ק של הגרצ"מ זילברברג (צילום: שימי פ. )
סיום ג' בבות בישיב"ק של הגרצ"מ זילברברג (צילום: שימי פ. )
סיום ג' בבות בישיב"ק של הגרצ"מ זילברברג (צילום: שימי פ. )
סיום ג' בבות בישיב"ק של הגרצ"מ זילברברג (צילום: שימי פ. )
סיום ג' בבות בישיב"ק של הגרצ"מ זילברברג (צילום: שימי פ. )
סיום ג' בבות בישיב"ק של הגרצ"מ זילברברג (צילום: שימי פ. )
סיום ג' בבות בישיב"ק של הגרצ"מ זילברברג (צילום: שימי פ. )
סיום ג' בבות בישיב"ק של הגרצ"מ זילברברג (צילום: שימי פ. )
סיום ג' בבות בישיב"ק של הגרצ"מ זילברברג (צילום: שימי פ. )
סיום ג' בבות בישיב"ק של הגרצ"מ זילברברג (צילום: שימי פ. )

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (9%)

לא (91%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בעולם הישיבות

כי הם חיינו

|

זה אומר כולה שלי...

||
53

ברוב פאר

|

לאחר הנחת תפילין לנכדו

|

ניסיון הפיכה ב'דגל'?

||
60

נכנס לתפקיד

||
1

הח"כ שדואג לעולם התורה | האזינו

||
6

מָה אָהַבְתִּי תוֹרָתֶךָ | משובב נפש

||
1

"תלמודו בידו"

||
4

"שום תירוץ לא יעזור"

||
17

עולו ואתכנשו

||
2

"ביקש להעביר את ברכתו"

|

תיעוד בלעדי מחוברת התפילה

||
2

מפת החסימות

||
5

מסר מרגש

||
2

תיעוד דרמטי

||
3

גלגל ההתחדשות ממשיך

|

תורה מתוך פאר

||
1

"שכרך בל ישוער"

||
10

זמן התעלות

|

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר