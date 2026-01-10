כיכר השבת
אנטישמיות בקווינס

זעזוע בניו יורק: תומכי חמאס הפגינו מול בית כנסת וקראו לרצח חיילי צה"ל; ראש העיר גינה בחריפות

שפל חדש ברובע קווינס: מפגינים צרו על בית כנסת שאירח יריד נדל"ן ישראלי, הניפו דגלי טרור וזעקו "אינתיפאדה" • ראש העיר ממדאני הצהיר: "חמאס ארגון טרור, אין לקריאות האלו מקום בעירנו" • שגריר ישראל באו"ם דני דנון: "זו שותפות לטרור" • גם מושלת ניו יורק הצטרפה לגינויים: "רטוריקה מגעילה ומסוכנת" (בעולם)

זוהראן ממדאני (צילום: שאטרסטוק)

מה שהיה אמור להיות אירוע קהילתי שגרתי למכירת נדל"ן במעלה אדומים, הפך למפגן שנאה אלים ומסוכן. עשרות מפגינים פרו-פלסטינים התייצבו מול פתח בית הכנסת ברובע קווינס, כשהם קוראים קריאות מפורשות לתמיכה בטרור, ביניהן: "מוות לצה"ל", "אינתיפאדה עכשיו" ו"אנחנו תומכים בחמאס".

ראש העיר במסר נחרץ

ראש עיריית ניו יורק, זוהראן ממדאני, שמצא את עצמו תחת לחץ ציבורי להגיב על האירועים המבזים, פרסם הודעה רשמית וחד-משמעית. "חמאס הוא ארגון טרור", הצהיר ממדאני. "כפי שאמרתי בעבר, לקריאות תמיכה בארגון טרור אין מקום בעיר שלנו. נמשיך להבטיח את שלומם של תושבי ניו יורק בכניסה וביציאה מבתי תפילה".

"שותפות לטרור"

שגריר ישראל באו"ם, דני דנון, לא נותר אדיש למראות הקשים וגינה את המחאה בחריפות. "תמיכה במחבלים בפתח בית כנסת אינה התנגדות לגיטימית, זוהי שותפות לטרור. זהו מחזה מביש שאין לעבור עליו בשתיקה", מסר דנון.

המושלת הוקול: "רצח עם של יהודים"

גם מושלת מדינת ניו יורק, קאת'י הוקול, הצטרפה לגל הגינויים והבהירה את חומרת המעשה: "חמאס הוא ארגון טרור הקורא לרצח עם של יהודים. לא משנה מהן דעותיכם הפוליטיות, רטוריקה מהסוג שנשמע מול בית הכנסת היא מגעילה, מסוכנת ואין לה מקום במדינת ניו יורק".

סיכום האירוע

האירוע בקווינס מצטרף לשורה ארוכה של הטרדות המופנות כלפי הקהילה היהודית בארה"ב מאז פרוץ המלחמה. כוחות המשטרה המקומיים תגברו את האבטחה סביב מוסדות יהודיים בעיר, מחשש שהקריאות ל"אינתיפאדה" יתורגמו למעשי אלימות פיזיים נגד המתפללים.

1
לא להאמין למאמדני עד שלא יכניס את כל המחבלים האלו לכלא וידאג בעצמו לגרש אותם מארה"ב. את מס השפתיים וההודנות של חמאס והאחים המוסלמים מכירים כבר מספיק טוב פה במזרח התיכון . כל נסיגה מתמיכה בטרור ומפעילות טרור היא תמיד לצורך התארגנות מחדש ותקיפה מוצלחת מאוחר יותר
ירון

