אחרי 5 שעות של לימוד רציפות: האדמו"ר מדינוב חיזק את בחורי דושינסקיא
עשרות בחורים מישיבת דושינסקיא שקעו בלימוד במשך חמש שעות רצופות ללא הפסקה לרגל ימי השובב"ים • בסיום הסדר, הגיע האדמו"ר מדינוב לשאת שיחה חוצבת להבות אש על גודל השעה • "אין לשער את הנחת רוח שיש לקב"ה כשבחור צעיר מקדש את הזמן ועומל בתורה במסירות" • תיעוד מיוחד (עולם הישיבות)
ראש הישיבה הישיש וממנהיגי הדור הגאון רבי ברוך דב פוברסקי, סיפר במשך דקות ארוכות ויקרות על ימי בחורתו ועל היחסים החמים שהיו לו עם ראש ישיבת מיר מרן הגאון רבי אליעזר יהודה פינקל זצוק"ל | צפו (חדשות חרדים)
המונים נטלו חלק במעמד חנוכת הבית להיכל בית המדרש החדש של ישיבת 'הגרי"ש לצעירים' שע"י מוסדות 'הר"ן' בשכונת רמות בירושלים • ראש הישיבה הגאון רבי דוב לנדו הטריח את עצמו להשתתף במעמד ונשא דברים בשבח הישיבה • בשיאו של המעמד פצח ראש הישיבה בריקוד קודש נלהב לעיני התלמידים (עולם הישובת)
בהיכל ישיבת 'אמרי חיים' ויז'ניץ המעטירה בבני ברק, נחגגה שמחת שבע ברכות לרגל נישואי בן מנהל הישיבה, הרה"ג ר' אפרים פישל הגר, עב"ג הכלה נכדת הגה"צ רבי זאב ארנסטר, אב"ד קריית 'מאור החיים' בירושלים | את השמחה פיארו בהופעתם הכבודה רבנים רמי מעלה, הגה"צ רבי חיים מאיר הגר, אב"ד החסידות. הגה"צ גאב"ד מאקאווא. המשפיע הרה"צ ר' נחמן בידרמן. הגאון רבי שמואל אליעזר שטרן, ועוד (עולם הישיבות)
לאחר שהתפרסם בשם אחד מראשי הישיבות החשובות, על כך שהגאון חכם משה צדקה, מגדולי הדור הספרדיים, תומך באיזו צורה בחוק הגיוס, נכנסו מספר תלמידים למעונו של הרב צדקה, והוא תקף בחריפות: "מי שאמר ככה - רשע! אני מכחיש את הדברים ואני מקפיד עליו. תגידו לו שהקפידא שלי… לא כדאי לך" | צפו (חרדים)
בזמן שהוא מתפייט על ערך התורה, לומדי התורה נשלחים לכלא כאחרוני הפושעים | האם חברי הכנסת גפני ודרעי נופלים שוב ושוב במלכודת נתניהו או שאולי הדרך לחוק הגיוס היא בסך הכול ניסיון נואש לכדרר ולמשוך זמן? | מסע אל מחוזות המציאות (טור דעה)
כחצי שנה לאחר שהתגלתה בגופו המחלה הנוראית, תלמידי ישיבת 'נתיב הדעת - קפלן', התבשרו על שיפור במצבו הבריאותי של ראש הישיבה הגאון רבי ישראל בונים שרייבר | אמש הגיעו תוצאות הבדיקות המקיפות שעבר השבוע ומהן עולה כי חל שיפור דרמטי לצד ניתוח מסובך שנותר לו לעבור | כל הפרטים (עולם הישיבות)
לאחר פסק הבורר דוד חשין שהורה על סילוק יד ושלילת השם "פוניבז'", הגישו הגר"ש מרקוביץ ורעייתו הרבנית בקשת ביטול חריפה לבית המשפט המחוזי | במוקד: הטענה כי הבורר המציא "תנאי מכללא" שנולד יש מאין, ורמס פסק דין חלוט משנת 2000. "פגיעה אנושה בתקנת הציבור ובחופש הדת של רבבות תלמידים" (עולם הישיבות, משפט)
בני, היהלום של הישיבה, נחשב "משונה" ונדחה על ידי צמרת עולם התורה בגלל פאותיו. ואילו אני, באותה חזות בדיוק, התקבלתי בזרועות פתוחות דווקא בחברה הכללית, אצל "העגלה הריקה" כביכול. שם, החזות היהודית שלי לא הייתה בעיה (עולם הישיבות)
גדולי ישראל, ראשי ישיבות וקהל המונים התכנסו למעמד קבלת פנים לשני בחורי ישיבה ששוחררו מהכלא הצבאי - שם נכלאו בעוון לימוד תורה | שיאו של האירוע: משאו החריג והדרמטי של המנהיג ראש הישיבה הגרמ"ה הירש, שהסביר בקולו מדוע אסור להתגייס לצבא ולמה זו חוצפה ממי שמבקש שנעשה זאת | ראש הישיבה גם הסביר את הממד ההיסטורי על קיומה של ארץ ישראל ונתינתה לעם היהודי - רק בזכות לומדי התורה | צפו בנאום המלא (חרדים)
בהשתתפות גדולי ישראל מכל העדות, ראשי ישיבות וקהל רב, נערכה הערב קבלת פנים לשני בחורי הישיבות שנעצרו בעוון לימוד תורה | בקבלת הפנים, שנערכה בבית המדרש של נדבורנא בבני ברק, קידמו גדולי ישראל וראשי הישיבות את פניהם של בני הישיבות יצחק רביבו מישיבת רבינו חיים עוזר ויאיר סעדה מישיבת כסא רחמים | צפו בתיעוד הנרחב (עולם הישיבות)
יהודה לייב לזרוב, בחור ישיבה חסיד חב"ד מטקסס שנפצע קשה בפיגוע בסידני, בעת שסייע למארגני אירוע חנוכה במקום, עבר הלילה ניתוח שביעי בהרדמה | קודם לכן ביקש להניח תפילין. הניתוח עבר עם התוצאה "הטובה ביותר" שיכלו לצפות לה (חרדים בעולם)
במעמד רב רושם בבית שמש, בהשתתפות ראש הישיבה הגאון רבי יהודה כהן, התכנסו הורים ותלמידים לכינוס יסוד ישיבה לצעירים ברמה ב' בבית שמש | הישיבה צפויה להיפתח כבר בראש חודש אלול הקרוב | במהלך הימים התקבלו נחשוני התלמידים לברכה במעונו של ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש (עולם הישיבות)
מסורת ייחודית נשמרת מדי חנוכה בישיבת "כסא רחמים", כאשר לפני מעמד ההדלקה נערך גורל בין מחברי ספרים על זכות הדלקת הנר • שיא של 7,000 דפי גמרא במכירת ההדלקה • ומה קרה כשגיס החתן עלה בגורל לילה לפני נישואי גיסו? (עולם הישיבות)
במסיבת חנוכה מפוארת בהיכל ישיבת 'ברכת שמואל' שבנשיאותו, זעק ראש הישיבה הגאון רבי דוד כהן: "עולם של זוהמה מחוץ לבית המדרש - מי פילל שהלוחמים יהיו יהודים רח"ל" | בהמשך התבטא ואמר: "הם לא נלחמים על מספר החיילים, הם חפצים לחלן את כל כלל ישראל ולהוציא אותם מבתי המדרשות | הדברים המלאים (עולם הישיבות)
תלמיד ישיבה כבן 20, שחזר לבית הוריו בבאר שבע עקב חולשה, נעצר באישון לילה על ידי המשטרה הצבאית בעוון "עריקות" • שוב מופנית יד הברזל דווקא כלפי בני עדות המזרח | מהמידע שהגיע לידינו עולה כי הבחור הצעיר חזר לביתו לאחר שלא חש בטוב, המשטרה הצבאית נצלה את ההזדמנות כדי לעוצרו (עולם הישיבות)
