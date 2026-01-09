צפו בתיעוד אחרי 5 שעות של לימוד רציפות: האדמו"ר מדינוב חיזק את בחורי דושינסקיא עשרות בחורים מישיבת דושינסקיא שקעו בלימוד במשך חמש שעות רצופות ללא הפסקה לרגל ימי השובב"ים • בסיום הסדר, הגיע האדמו"ר מדינוב לשאת שיחה חוצבת להבות אש על גודל השעה • "אין לשער את הנחת רוח שיש לקב"ה כשבחור צעיר מקדש את הזמן ועומל בתורה במסירות" • תיעוד מיוחד (עולם הישיבות)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 10:25