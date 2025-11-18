נתניהו מברך על החלטת האו"ם: "ישראל מושיטה ידה לשלום"

בהודעה מטעם לשכת ראש הממשלה בנימין נתניהו, נמסר כי ראש הממשלה מברך על החלטת האו"ם הלילה, שאישרה את הצעת ההחלטה של ארצות הברית להקמת כוח בין-לאומי ברצועת עזה.

כפי שדווח, 13 מדינות הצביעו בעד ההחלטה, רוסיה וסין נמנעו - אך לא הטילו וטו.

בהודעת לשכת רוה"מ נאמר כי "מדינת ישראל וראש הממשלה בנימין נתניהו מברכים את הנשיא דונלד טראמפ ואת צוותו המסור. אומץ ליבם והקרבתם של חיילינו, לצד מאמציו הדיפלומטיים של הנשיא טראמפ, אפשרו את החזרת כל החטופים החיים ואת רוב גופות החטופים שנרצחו".

הם ציינו כי "מועצת הביטחון של האו״ם מאשרת במלואה את תכנית 20 הנקודות של הנשיא טראמפ ואת הקמת מועצת השלום בראשותו". לפי ראש הממשלה, "אנו מאמינים כי תכנית זו תוביל לשלום ולשגשוג, משום שהיא כוללת פירוז מלא, התפרקות מנשק ותהליך להסרת הרדיקליזציה מעזה".

עוד נמסר כי "בהתאם לחזונו של הנשיא טראמפ, מהלכים אלו צפויים לחזק את שילובה של ישראל באזור ולהרחיב את הסכמי אברהם. הנהגתו של הנשיא טראמפ תסייע לקדם שלום, יציבות וברית ארוכת טווח עם ארצות הברית".

נתניהו הדגיש כי "במסגרת שיתוף הפעולה עם ארצות הברית ועם מדינות נוספות התומכות בתכנית, ישראל מצפה להשבת כל גופות החטופים ללא דיחוי. כמו כן, נתחיל בתהליך הפירוז וההתפרקות מנשק של רצועת עזה ובהפסקת שלטון חמאס, בהתאם להצהרות הנשיא טראמפ ושגריר ארצות הברית באו״ם וולץ".

לסיום נמסר כי "ישראל מושיטה ידה לשלום ולשגשוג לכל שכנותיה, וקוראת להן לנרמל יחסים ולהצטרף למהלך להוצאת חמאס ותומכיו מן האזור".

ההצעה שאושרה הלילה מבוססת על תוכנית 20 הנקודות של נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, ליום שאחרי ברצועת עזה. התוכנית כוללת בין היתר הקמת כוח בין-לאומי בעזה, פירוז חמאס מנשקו ויצירת 'נתיב להקמת מדינה פלסטינית'.

שגריר ארה"ב באו"ם, מייק וולץ, אמר במהלך הדיון במועצת הביטחון: "זו תכנית פרגמטית ואמיצה שמבוססת על תוכנית 20 הנקודות של הנשיא טראמפ", אמר וולץ. "מי שיצביע נגד ההחלטה מצביע בעד חידוש המלחמה".

לדבריו: "במשך שנתיים עזה הייתה זירת לחימה אכזרית. גיהינום של ממש שבו נפגשו טרור חמאס עם תגובתה הנחושה של ישראל, כעת יש הפסקת אש שמחזיקה. התוכנית הזו כבר שחררה את החטופים בצעד ראשון והחטופים שנותרו חייבים לחזור הביתה".

שגריר ישראל לאו"ם, דני דנון, הבהיר: "פירוז חמאס הוא תנאי יסוד, לא יהיה עתיד בעזה כל עוד חמאס מחזיק בנשק".

הנשיא טראמפ הגיב לאחר ההצבעה ואמר: "ברכות לעולם על ההצבעה המדהימה במועצת הביטחון של האו"ם לפני רגעים ספורים, שמאשרת את הקמת מועצת השלום שאעמוד בראשה, ותכלול את המנהיגים החזקים והמכובדים ביותר ברחבי העולם".

לדבריו: "זה ייחשב לאחד האישורים הגדולים בתולדות האו"ם, יוביל לשלום נוסף בכל רחבי העולם, והוא רגע בעל משמעות היסטורית אמיתית!. חברי המועצה, ועוד הכרזות מרגשות רבות, יפורסמו בשבועות הקרובים".