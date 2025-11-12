"עוצו עצה ותופר" הגרש"ב קם מה'שבעה' ורקד בחתונת אחד התלמידים עם אריאל שמאי | צפו הגאון רבי שלום בער סורוצקין, ראש מוסדות 'עטרת שלמה', קם מה'שבעה' על פטירת אמו ע"ה, וכבר בערב אמש (שלישי) נצפה רוקד בחתונת תלמידו | בנוסף, הוא רקד עם אריאל שמאי, שוחרר מהכלא הצבאי בזמן ההלוויה | צפו (חרדים)

חש חזקי שטרן כיכר השבת | 16:56