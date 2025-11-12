הריקוד של הגרש"ב סורוצקין בחתונה
"עוצו עצה ותופר"
הגרש"ב קם מה'שבעה' ורקד בחתונת אחד התלמידים עם אריאל שמאי | צפו
הגאון רבי שלום בער סורוצקין, ראש מוסדות 'עטרת שלמה', קם מה'שבעה' על פטירת אמו ע"ה, וכבר בערב אמש (שלישי) נצפה רוקד בחתונת תלמידו | בנוסף, הוא רקד עם אריאל שמאי, שוחרר מהכלא הצבאי בזמן ההלוויה | צפו (חרדים)
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.
