כיכר השבת
"עוצו עצה ותופר"

הגרש"ב קם מה'שבעה' ורקד בחתונת אחד התלמידים עם אריאל שמאי | צפו

הגאון רבי שלום בער סורוצקין, ראש מוסדות 'עטרת שלמה', קם מה'שבעה' על פטירת אמו ע"ה, וכבר בערב אמש (שלישי) נצפה רוקד בחתונת תלמידו | בנוסף, הוא רקד עם אריאל שמאי, שוחרר מהכלא הצבאי בזמן ההלוויה | צפו (חרדים)

הריקוד של הגרש"ב סורוצקין בחתונה
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (46%)

לא (54%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

