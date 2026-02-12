גטו אירופי? המהלך הדרמטי של שוויץ שינעל את הגבולות

בצעד חסר תקדים שמעורר רעידת אדמה פוליטית, הודיעה הממשלה השוויצרית על משאל עם גורלי שעשוי לשנות את פני המדינה לנצח. המפלגה הימנית הגדולה במדינה דורשת להציב "קו אדום" דמוגרפי: תקרת אוכלוסין של עשרה מיליון תושבים, שמעבר לה תבטל שוויץ חד-צדדית את הסכם חופש התנועה עם האיחוד האירופי.

ההצעה הדרמטית קובעת מנגנון דו-שלבי: ברגע שמספר התושבים יחצה את רף ה-9.5 מיליון, הממשלה תחויב במסירות נפש פוליטית למנוע כניסת מהגרים חדשים באמצעות כל האמצעים העומדים לרשותה. אם המספר יגיע לעשרה מיליון והמצב לא ישתפר תוך תקופה מוגדרת, שוויץ תבטל את ההסכם עם אירופה - מהלך שמשמעותו ניתוק אסטרטגי חסר תקדים מהשכנות.

הרקע למהלך נעוץ בנתונים מדהימים שנחשפו לאחרונה: בעשור האחרון זינקה אוכלוסיית שוויץ בקצב גבוה פי חמישה מהמדינות השכנות. המפלגה המובילה טוענת כי "פיצוץ האוכלוסין" אינו גזירת גורל אלא תוצאה של מדיניות כושלת, שמעלה את מחירי הדיור לשמיים וממוטטת את התשתיות הציבוריות. כידוע, שוויץ נחשבת לסמל הנייטרליות והשלווה, אך כעת היא עומדת בפני בחירה קיומית.

המהלך לא עובר בשקט. במערכת הפוליטית ובמגזר העסקי מזהירים מפני "התאבדות כלכלית". תאגידים בינלאומיים זועקים כי פגיעה בהסכמים עם האיחוד האירופי תערער את כוח העבודה ואת היצוא, המהווה את עמוד השדרה של המשק השוויצרי. גורמים כלכליים מציינים כי ללא העובדים הזרים, שוויץ תאבד את עוצמתה התעשייתית והפיננסית.

מדובר בקרב על בניין הכוח של המדינה: מצד אחד, אלו הדורשים להגן על הצביון והתשתיות מפני הגירה בלתי פוסקת, ומצד שני, הכלכלנים המזהירים כי ניתוק מאירופה יגרום לנזק אסטרטגי בלתי הפיך. המשאל עם, שצפוי להתקיים ביוני הקרוב, יחייב את העם השוויצרי להכריע: האם לנעול את השערים ולשמור על הצביון המסורתי, או להמשיך להתרחב אל הלא נודע תוך סיכון התשתיות והשירותים.

יצוין כי המהלך מעורר דאגה גם בבריסל, שם רואים בו תקדים מסוכן שעלול לעודד מדינות נוספות לנקוט בצעדים דומים. האיחוד האירופי הבהיר כי ביטול חד-צדדי של הסכמים יוביל לסנקציות כלכליות ולניתוק יחסים מסחריים. עם זאת, התומכים במהלך טוענים כי שוויץ חייבת לשמור על עצמאותה ולהגן על אזרחיה, גם במחיר כלכלי כבד.