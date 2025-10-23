פארק השעשועים של פרארי בדובאי ( צילום: רשתות חברתיות )

מותגי הרכב המובילים בעולם כבר מזמן לא מסתפקים בייצור מכוניות - הם בונים סביבם סגנון חיים שלם. כיום, חברות יוקרה כמו בוגאטי, בנטלי, אסטון מרטין, פורשה, פולקסווגן ואפילו טסלה מציעות מוצרים שמשקפים את ערכי המותג ומרחיבים אותו אל תחומי עיצוב, לייף־סטייל ואפילו אוכל ואלכוהול.

>> למגזין המלא - לחצו כאן הנה הצצה לעולם שבו "מותג רכב" הוא הרבה מעבר להגה ודוושה, הרבה הרבה מעבר. בוגאטי: כשעור ומנוע פוגשים סלון יוקרתי 3:58 דקות, 8,000 יהלומים, ו-88 מיליון יורו נזק | שוד המאה של מוזיאון הלובר ששבר את הצרפתים ישראל גראדווהל | 15:46 חברת Bugatti הצרפתית השיקה את Bugatti Home Collection, קו רהיטי יוקרה שמיוצר בשיתוף Luxury Living Group. הקולקציה כוללת ספות, כורסאות, מיטות, שולחנות וסדרת פריטי עיצוב שמשלבים אלומיניום, סיבי פחמן ועור כחול המזוהים עם המותג. כל פריט נושא את שפת העיצוב של מכוניות ההייפר־ספורט של בוגאטי ומשדר את אותה תחושה של מהירות, עידון ועוצמה - הפעם בתוך הבית. אתם מוזמנים לחפש את האתר שלהם ולהתרשם בעצמכם.

ריהוט תוצרת בוגאטי המוצג באתר Bugatti Home ( צילום: בוגאטי )

כיסא מנהלים מעור - תוצרת בוגאטי ( צילום: בוגאטי )

בנטלי: העגלה של הבייבי עם הסטייל

בנטלי מציעה את Bentley 6-in-1 Trike, עגלת־תינוק ההופכת לאופני איזון ואז לאופניים קטנים, בעיצוב בהשראת ה־Bentley Continental GT. היא כוללת מושב עור, גלגלים מצופי כרום ואלמנטים עיצוביים זהים לדגמי החברה. מדובר ביצירה שמשלבת יוקרה עם פרקטיות - כי מי אמר שהסטייל נגמר כשיש תינוק בעגלה?

המוצר קיים במגוון צבעים ועם תג מחיר יקר יחסית ומוצר אבל נגיש יחסית לבנטלי. החל מ-450 יורו והעגלה יכולה להיות שלכם.

ה- Bentley 6-in-1 Trike ( צילום: בנטלי )

ה-Bentley 6-in-1 Trike ( צילום: בנטלי )

פרארי: להשתעשע ביוקרה

מותג פרארי לקח את תשוקתו למהירות ולדיוק אל מחוזות הבידור עם שני פארקים רשמיים שמציעים חוויה מוטורית חסרת תקדים.

Ferrari World Abu Dhabi, שנמצא באי יאס שבאיחוד האמירויות, הוא פארק ענק שמכסה יותר מ־80 אלף מטרים רבועים וכולל מעל 40 מתקנים ואטרקציות, ביניהם רכבת ההרים Formula Rossa – המהירה בעולם, שמאיצה ל־240 קמ״ש בחמש שניות בלבד. המבקרים יכולים ליהנות ממופעים, סימולטורי נהיגה, מתקנים משפחתיים, חנויות בלעדיות ומסעדות איטלקיות תחת גג אדום ענק בעיצוב המזוהה עם המותג.

​במקביל, באירופה נפתח Ferrari Land הסמוך לברצלונה, שבמתחם PortAventura World. הפארק מוקדש כולו לחוויית המהירות והעיצוב האיטלקי, עם רכבת ההרים Red Force המשייטת מ־0 ל־180 קמ״ש תוך חמש שניות בלבד - הגבוהה והמהירה באירופה. לצד מתקני האקסטרים פזורים סימולטורים, אטרקציות ילדים, מופעים ו"רחובות איטליה" עם מסעדות וחנויות בעיצוב מרנלו, שמעניקים למבקרים טעימה של יוקרה במהירות מסחררת.

פארק השעשועים של פרארי ( צילום: פרארי )

מכוניות מתנגשות בפארק בדמות הפורמולה 1 של פרארי ( צילום: פרארי )

אסטון מרטין וטריטון: עיצוב בריטי מתחת למים

ב־Project Neptune, שיתוף פעולה בין Aston Martin ל־Triton Submarines, נולדה צוללת יוקרתית תלת־מקומית שמסוגלת לצלול לעומק של עד 500 מטר. הפרויקט נועד להביא את שפת העיצוב של אסטון מרטין לעולם התת־ימי - ולקהל של בעלי יאכטות, אספנים והרפתקנים שמחפשים חוויה ימית אקסקלוסיבית באמת.

הצוללת היוקרתית ( צילום: Project Neptune )

הצוללת היקרתית ( צילום: Project Neptune )

פולקסווגן: הנקניקייה המפורסמת של וולפסבורג

מאז 1973, פולקסווגן מייצרת בעצמה את אחת הנקניקיות המפורסמות בגרמניה – Volkswagen Currywurst. בתוך מפעל וולפסבורג מוקדשת מחלקה שלמה לייצור כ־30 אלף נקניקיות ביום, הנמכרות בקפיטריות החברה ובחנויות ברחבי גרמניה. אפילו על האריזה מוטבע הכיתוב “Originalteil” - כלומר חלק מקורי של פולקסווגן.​

הנקניקיות של פולקסווגן ( צילום: רשתות חברתיות )

הנקניקיות של פולקסווגן ( צילום: רשתות חברתיות )

פורשה: המעלית שמכניסה את הרכב לסלון

מותג Porsche Design הרחיב את תחום היוקרה שלו לאדריכלות, עם Porsche Design Tower במיאמי - גורד שחקים שבו שלוש מעליות רובוטיות שמעבירות את הנהג והרכב ישירות אל הדירה. המגדל, שגובהו מעל 190 מטר, כולל חניון פרטי בסלון, בריכת שחייה בקומה גבוהה ונוף ישיר לאוקיינוס. זהו שילוב נדיר של נדל"ן, הנדסה ותשוקה מוטורית.

המגדל של פורשה במיאמי ( צילום: Carl Lender )

טסלה: מהמהפכה החשמלית אל מדף האלכוהול

לא כל המהלכים חייבים להיות פרקטיים. טסלה של אילון מאסק יצאה ב־Tesla Tequila, בקבוק טקילה בצורת ברק, עשויה אגבה מיושנת ב־French oak, במחיר 250 עד 450 דולר. המותג התפתח לייבוא אלכוהול נוסף בשם Tesla Mezcal, המעוצב בבקבוק בעבודת יד ומיועד למעריצים שרוצים לטעום את החשמל גם בכוס.

בקבוק הטקילה של טסלה ( צילום: טסלה )

מהלכים כאלה נועדו לייצר תחושת שייכות וכוח רגשי למותג. הם פונים לקהל שמזהה את עצמו עם הערכים של עיצוב, ביצועים ואיכות - ומעוניין לבטא אותם גם מחוץ לרכב. מי שקונה בנטלי רוצה לא רק לנהוג בשיא הנוחות, אלא גם לדחוף את העגלה היוקרתית ביותר. מי שמעריץ את פורשה רוצה אולי גם לגור במגדל של פורשה. ומי שאוהב את טסלה, ישמח להרים כוסית של משקה מוזהב שאותו ימזוג מברק כסוף. כך מביאים את כלי הרכב מהכביש - אל תוך הבית.