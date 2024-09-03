בוגאטי מוכרת רהיטים, בנטלי מייצרת עגלות תינוק, פורשה בונה מגדלים ומעליות לרכב, וטסלה מוזגת טקילה - יצרניות הרכב הגדולות בעולם לא מסתפקות עוד במכוניות, אלא מרחיבות את עולמן אל עיצוב, לייף־סטייל ואפילו קולינריה | מסע מרתק בעקבות המוצרים הנלווים שמייצרות חברות הרכב היקרות בעולם (רכב)
בין אם אתם מכינים ארוחת גורמה או סתם מכינים טוסט, פלטת הצבעים מסביבכם יכולה לתת את הטון. אז, לפני שנרים את המכחול הזה, בואו נחקור כיצד גוונים שונים יכולים להפוך את המטבח שלכם לחלל שלא רק נראה נהדר אלא מרגיש בדיוק כמו שצריך (עיצוב הבית)
הקיץ בשיאו, היציאות לשמש מתרבות ואיתן מגיע האקססוריז האהוב על כולם (או שלא): נמשים! בין אם הם פזורים על האף שלך כמו קינמון על מאפה או שהם השתלטו על הפנים שלך כמו להקת נמלים במצעד, נמשים הם הסימן האולטימטיבי לכך שנהנית משמש הקיץ. אבל עד כמה שאנחנו אוהבים את הנקודות הקטנטנות האלה, לפעמים הם בעוכרנו (יופי, מאמע)
בתוך ההמולה של החיים המודרניים, קל ליפול למיטה בלי להסיר איפור אחרי יום ארוך, בין אם בגלל תשישות, עצלות או סתם שכחה. שינה עם איפור היא תופעה שכיחה. עם זאת, להרגל זה יכולות להיות השפעות שליליות משמעותיות על העור והעיניים. הבנת ההשלכות הללו והחשיבות של ניקוי לילי נכון יכולה לסייע בשמירה על גוון עור בריא וזוהר (מאמע, יופי)
