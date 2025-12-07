כיכר השבת
"חייב גמישות פוליטית": הרשת לעגה למושל קליפורניה שלא נותר חייב

רגע אחד בפסגה של ה"ניו יורק טיימס" לכד את הרשת החברתית | אבל המושל גאווין ניוסם לא נשאר חייב: בתגובה חכמה ומשעשעת, הוא הפך את הלגלוג למסר פוליטי ויראלי (חדשות בעולם)

משמאל - התמונה של מושל קליפורניה, גאווין ניוסם ששברה את הרשת - מימין התמונה שפרסם (צילום: צילום: העמוד הרשמי של מושל קליפורניה)

מושל קליפורניה, גאווין ניוסם (58), עורר סערה ברשת וספג לעג חסר רחמים לאחר שהופיע בפסגת DealBook של ה"ניו יורק טיימס". ניוסם, ששוחח עם העיתונאי אנדרו רוס סורקין, תפס את תשומת הלב לא בזכות דבריו, אלא בשל תנוחת הישיבה המוזרה שלו.

המושל ישב ברגליים משולבות וצפופות, כשרגלו השמאלית מעוקמת ורחוקה משאר גופו. הגולשים תהו "איך בחור יכול מבחינה אנטומית לשבת כך?" וטענו כי מדובר בהתנהגות שאינה נורמלית.

בשיחה, ניוסם דן בנושאים פוליטיים, כמו למשל מדוע המפלגה הדמוקרטית "הוכתה" על ידי הרפובליקנים ב-2024. האירוניה בלטה במיוחד מאחר שבאותו אירוע טען ניוסם כי המפלגה הדמוקרטית צריכה להיות "נורמלית יותר מבחינה תרבותית" ו"פחות שיפוטית".

במקום להתעלם מהלעג, ניוסם "נשך בחזרה" באמצעות תגובה מתוחכמת של לשכת העיתונות שלו. הלשכה פרסמה תמונה שנוצרה באמצעות בינה מלאכותית (AI), המציגה את ניוסם יושב בתנוחה בלתי אפשרית רגליו באוויר וקרסוליו משולבים ליד פניו.

הכיתוב שצורף לתמונה הפך את הלעג האישי לאמירה פוליטית רחבה: "דמוקרטיה דורשת גמישות". ניוסם עצמו שיתף את התמונה והגיב במילה אחת: "וואו!"

