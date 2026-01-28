"היום בכיכר" - והיום נריה סעדיה עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.
כותרות היום
קולות כואבים מהלווית רן גוויאלי - והמהלך שהאופוזיציה הצליחה להכשיל | צפו
גיבור ישראל רן גוויאלי הגיע למנוחות | חוק הגיוס עובר שלב לקראת מליאת הכנסת | בני גנץ בניסיון לשבש את הקואליצייה | ניסיון פיגוע ליד מחסום המנהרות בירושלים | נשיא ארה"ב במסר מאיים לאיראן |תחזית מזג האוויר ותיעוד קיצוני | (היום בכיכר) צפו
נס
נריה סעדיה
כיכר השבת |
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.
האם הכתבה עניינה אותך?
כן (44%)
לא (56%)
0 תגובות