אל תגעו בסמרטוט! הטעות הקריטית שכולם עושים בניקוי הבית אחרי האובך

כולנו רצנו הבוקר לחלונות עם ספריי כחול וסמרטוט, נכון? מסתבר שזו הדרך המהירה ביותר להרוס את הבית ולנשום אבק מזוהם. הנה המדריך שיציל לכם את הרהיטים (ואת הריאות) ואיך עושים את זה נכון ב-10 דקות (בית, מאמע)

הטעות הקריטית שכולם עושים בניקוי הבית אחרי האובך (צילום: באדיבות המצלם)

השמיים הכתומים והאובך הכבד שהשתלטו עלינו השאירו אחריהם שכבה עבה של חול דק, דביק ומציק. האינסטינקט הראשון הוא לקחת דלי ומטלית ולהתחיל לשפשף, אבל רגע לפני שאתם עושים נזק בלתי הפיך - כדאי שתדעו: חול הוא לא אבק רגיל.

1. מלכודת נייר הזכוכית: למה אסור לנגב חול יבש?

הטעות הנפוצה ביותר היא ניגוב החול מהחלונות או מהרהיטים כשהוא יבש. גרגרי החול הקטנים פועלים כמו נייר זכוכית. ברגע שאתם מפעילים לחץ עם סמרטוט, אתם יוצרים שריטות מיקרוסקופיות בזכוכית ובציפוי של הרהיטים.

הפתרון: קודם כל "מנערים" או שואבים. השתמשו במפוח (אם יש), בשואב אבק עם מברשת רכה, או פשוט שטפו בהתזה של מים לפני שאתם נוגעים במשטח.

2. המזיק השקט בתוך המזגן

חשבתם שהבית סגור אז אתם מוגנים? תחשבו שוב. המזגן שלכם שאב את האובך הזה פנימה. אם תדליקו אותו עכשיו בלי לנקות, אתם פשוט מפזרים רעלים וחלקיקים דקים ישירות לריאות שלכם.

הטיפ המנצח: הוציאו את הפילטרים עכשיו. שטפו אותם במקלחת עם מים פושרים בלבד, ייבשו היטב והחזירו. ההבדל באיכות האוויר יהיה מיידי.

3. שיטת "השטיפה ההפוכה" לחלונות

במקום להתיז ספריי ולמרוח את הבוץ שנוצר, השתמשו בטריק של המקצוענים:

שלב א': הרטבה במים בעזרת צינור כדי להוריד את החול הגס.

שלב ב': ניגוב מלמעלה למטה בתנועה אחת ארוכה.

שלב ג': רק כשהחול נעלם, עוברים להברקה עם חומר ניקוי.

4. אל תשכחו את ה"ריאות" של הבית: הווילונות והמסילות

החול אוהב להתחבא במסילות של החלונות. אם לא תנקו אותן, בכל פעם שתפתחו חלון, פרץ של חול ייכנס פנימה.

הקיצור: פזרו מעט סודה לשתייה במסילה, שפכו מעט חומץ, חכו שהכל יבעבע ונגבו עם נייר סופג. הכל יוצא בשנייה.

5. הטיפ שיחסוך לכם את האובך הבא: שכבת ההגנה

רוצים שהחול לא יידבק בפעם הבאה? אחרי שניקיתם את הרהיטים או החלונות, עברו עליהם עם מטלית מיקרופייבר שעליה טיפה אחת (ממש טיפה!) של מרכך כביסה. זה יוצר שכבה אנטי-סטטית שדוחה את האבק והחול.

לסכום: אל תעבדו קשה, תעבדו חכם. קודם שואבים/שטופים, אחר כך מבריקים. הריאות והחלונות שלכם יודו לכם.

