נמאס לך מהר החרמון בסלון? השיטה שתשאיר אותך עם סל ריק בשישי

בואו נדבר על הפיל הלבן (או הצבעוני) שבחדר: בבית ברוך ילדים, כביסה היא לא מטלה - היא אירוע מתגלגל. לכל אמא יש בסלון את "הר החרמון" הפרטי שלה, זה שמורכב מגופיות, גרביים בודדות וחולצות בית ספר, ורק מחכה שתרימי ידיים ותעברי לגור בבית אחר. הבעיה מתחילה כשאנחנו מנסות להיות גיבורות: או שאנחנו מנסות "לתקתק" מרתון בלתי אפשרי בחמישי בלילה, או שאנחנו הופכות למשרתות של המכונה ומפעילות אותה ללא הפסקה ממוצ"ש ועד כניסת שבת. התוצאה? בשישי בצהריים הבית כבר מריח כמו מטבוחה ומרכך רצפה, אבל חדר הכביסה נראה כמו אחרי סערה טרופית. אז איך מנצחים את התוף המסתובב ומגיעים לשישי עם סלים ריקים וזמן לכוס קפה? הנה שיטת "הריכוז המנצח" שתעשה לכן סדר בראש ובעיניים.

כדי להגיע לשישי בנחת, אנחנו צריכות לעבור לשיטת הריכוזים. כך עושים את זה נכון:

1. שיטת ה"דאבל": ראשון ורביעי

במקום להיות משועבדת למכונה כל יום, אנחנו ממקדות כוחות לשני "ימי קרב" בלבד:

יום ראשון: הניקוי הגדול של סוף השבוע. כל בגדי השבת, המצעים והמגבות נכנסים לסבב הופעות. זה היום שבו המכונה עובדת שעות נוספות כדי שנתחיל את השבוע נקי.

יום רביעי: ה"פיניש" המכריע. כל מה שנצבר במהלך השבוע נכנס למכונה עכשיו. המטרה היא שביום חמישי הכל כבר יהיה יבש ובארונות, כך שביום שישי חדר הכביסה יהיה האזור הכי רגוע בבית.

2. "הפרד ומשול" - כבר בחדר הילדים

הזמן הכי מבוזבז בחיים הוא המיון. לעמוד מול סל ענק ולהתחיל לנחש מה היה פעם לבן ומה כהה זה מתכון לייאוש. הטיפ המנצח: שימו בחדר כביסה, סלים נפרדים - אחד לכהה, אחד ללבן. הילדים (כן, גם הקטנים שבהם) לומדים מהר מאוד: הפיג'מה הכהה הולכת לסל הכחול, הגופייה הלבנה לסל הלבן. כשהסל הלבן מתמלא? פשוט מרוקנים אותו ישר למכונה.

3. אסטרטגיית ה"לא קמיטים" לרגעי לחץ

יש דברים שפשוט לא חייבים קיפול דחוף. מגבות, מצעים, גופיות לבנות וגרביים הם ה"חברים" שלנו בלו"ז הלחוץ.

נתקעתן בלחץ ביום חמישי? השאירו את הלבנים והמגבות לסוף.

נשאר במייבש? לא קרה כלום. הלבנים והמגבות לא מתקמטים כמו חולצות השבת. אם לא הספקת לקפל אותם לפני כניסת שבת, הם יכולים לחכות בנחת בתוך המייבש או בסל נקי בלי לייצר בלאגן ויזואלי בעיניים.

4. חוק הברזל: בלי ערבוביה

זה הטיפ שיציל אתכן מהתמוטטות עצבים מול ערמת הענק בסלון: לעולם אל תערבבו מכונות נקיות. אם הוצאת את הכביסה מהמייבש ואין לך זמן לקפל באותו רגע - הניחי כל מכונה בסל נפרד משלה. סל אחד לגרביים, סל אחד לחולצות. כשזה מופרד, הרבה יותר קל "לגנוב" חמש דקות ולתקתק סל אחד קטן, מאשר להתמודד עם הר של בגדים שמעורבבים זה בזה וגורמים לך לרצות לעבור דירה.

5. יום שישי: המייבש הוא לא אויב

המטרה שלכן היא שבשישי ב-10:00 בבוקר המכונה תהיה שקטה. אם נשארו כמה פריטים במייבש שלא הספקת לקפל - שחררי. עדיף שהם יישארו שם מקופלים חלקית מאשר שתתחילי מכונה חדשה שתייצר רטיבות, לחץ וריח של כביסה שלא נתלתה בזמן.

בבית ברוך ילדים הכביסה גדלה על שמרים - היא תמיד תהיה סביבנו. אבל עם חלוקה נכונה לראשון ורביעי, את מקבלת יומיים של עבודה אינטנסיבית ושאר ימים של שקט נפשי.

יש לך שיטה סודית לניהול כביסות? ספרי לנו בתגובות!