הרב אברהם יוסף כהן ז"ל ( צילום: באדיבות המשפחה )

ברוך דיין האמת: בבית החולים מעיני הישועה השיב אמש (ראשון) את נשמתו הזכה והטהורה לבוראו, הרה"ח ר' אברהם יוסף כהן ז"ל, מחשובי חסידי ויז'ניץ באשדוד, שנפטר בדמי ימיו לאחר שנות ייסורים קשים ומרים בהם חלה במחלה ל"ע והוא בן 49 בפטירתו.

המנוח ז"ל נולד בשנת תשל"ו לאביו, יבלחט"א הרב אשר זאב כהן, בעל מחבר ספר 'מאורי חמה'. בבחרותו התחנך במוסדות התורה והחינוך של חסידות ויז'ניץ ובהגיעו לפרקו נשא את רעייתו שתחי', בתו של הרה"ח ר' שאול יחזקאל כץ שיבלחט"א, מלמד ותיק זה עשרות בשנים בתלמוד תורה של החסידות בקרית ויז'ניץ בבני ברק. המנוח ז"ל היה ידוע כאיש אשכולות, עשה חסד לאלפים, כל תושבי אשדוד שהכירו אותו, זכו שהמנוח ז"ל יעשה עמם איזה חסד בכל אופן שהוא.

בשנים האחרונות נחלה במחלה הקשה, אולם, הוא בגבורה איתנה לא נח לרגע מעבודתו, ובמסירות נפש היה מגיע לכל התפילות והטישים אצל רבו, יבלחט"א האדמו"ר מויז'ניץ, ואף במסע הקודש לאוקראינה לפני כשנה, נסע במסירות נפש כשהוא שואף מלא חופניים קדושה והתעלות.

המנוח הותיר אחריו דור ישרים מבורך, בנו יחידו שמעון, השוהה בארה"ב לרגל עבודתו, ושתי בנות נשואות לבעלים תלמידי חכמים.

הלוויתו תצא הערב (שני) בשעה 19:00 מבית המדרש הגדול בקרית ויז'ניץ בבני ברק ולאחר מכן דרך בית המדרש אמרי חיים ויז'ניץ ברחוב בעל הנס באשדוד לבית החיים בעיר שם ייטמן.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.