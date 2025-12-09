אמש (שני) כוחות משטרה נכנסו למתחם סוכנות הסעד והתעסוקה של האו"ם לפליטים פלסטינים (אונר"א) בשכונת שייח' ג'ראח שבמזרח ירושלים. הפעולה, שבמהלכה הורד דגל האו"ם והוחלף בדגל ישראל, גררה גינוי חריף מצד מזכ"ל האו"ם, אנטוניו גוטרש.

הפשיטה בוצעה על ידי המשטרה בליווי פקידי עירייה, אשר הביאו עמם אופנועי משטרה, משאיות ומלגזות. דובר המשטרה, דין אלסדון, מסר כי המבצע בוצע על ידי עיריית ירושלים כחלק מהליך גביית חובות, הקשורים לתשלומי ארנונה שלא שולמו – היטל מוניציפלי הנגבה באזורים הנתונים לניהול ישראלי. במהלך הכניסה נתפסו רהיטים, ציוד ורכוש , וכל קווי התקשורת נותקו.

פעולה זו מגיעה בהקשר של מתיחות מתמשכת בין ישראל לאונר"א: מאז תחילת 2024 נאסר על אונר"א לפעול בשטח ישראל, ומאז ינואר באותה שנה נכפה איסור על פעילותה במזרח ירושלים.

המתחם בשייח' ג'ראח היה ריק מעובדי אונר"א מאז ינואר, לאחר שממשלת ישראל אכפה את האיסור בעקבות טענות כי חלק מעובדי אונר"א היו מעורבים במתקפת חמאס ב-7 באוקטובר 2023. בנוסף, נציב אונר"א, פיליפ לזאריני, הוכרז על ידי ישראל כאישיות בלתי רצויה.

מזכ"ל האו"ם, אנטוניו גוטרש, גינה בתוקף את הכניסה הבלתי מורשית למתחם בשייח' ג'ראח המוחזק על ידי אונר"א ב"מזרח ירושלים הכבושה". גוטרש הדגיש בהצהרתו כי המתחם נותר רכוש האו"ם, "חסין ובלתי ניתן להפרה מכל צורה אחרת של הפרעה".

המזכ"ל ציין כי "כל פעולה ביצועית, מנהלית, שיפוטית או חקיקתית נגד רכוש ונכסים של האו"ם אסורה" על פי האמנה בדבר זכויות וחסינויות האו"ם, עקרון שאושר על ידי בית הדין הבינלאומי לצדק. הוא קרא לישראל "לנקוט מיד בכל הצעדים הדרושים כדי להשיב, לשמר ולקיים את חסינותם של מתחמי אונר"א" ולהימנע מנקיטת צעדים נוספים הנוגעים למתחמים אלו.

בנוסף לגינוי של האו"ם, משרד החוץ הירדני גינה את התקרית כ"הפרה בוטה של החוק הבינלאומי ופגיעה בחסינויות והזכויות המוענקים לארגוני האו"ם", וכינה זאת "קמפיין שיטתי מתמשך של ישראל להגביל את אונר"א".