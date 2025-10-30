זירת האסון

עצרת הרבבות שהתנהלה למופת וליכדה את כלל המגזרים מתו תפילה וזעקה על השפלת בני התורה, לגיונו של מלך, - הסתיימה בטעם מר של אסון נורא בנסיבות טראגיות, עם קביעת המוות למנחם מנדל ליצמן, בן 20, שנהרג לאחר שנפל ממגדל "מרום" שבבנייה, במתחם העצרת ההמונית נגד הגיוס בירושלים.

מדובר באתר בנייה של המגדל הגבוה ביותר המתוכנן בעיר – בן 40 קומות – כאשר הצעיר נפל מגובה של כ־11 קומות. במשטרה בודקים את נסיבות המקרה, כולל האפשרות שמדובר באירוע אובדני. דקות לאחר הנפילה פרצו עימותים בין שוטרים לבין מפגינים שניסו למנוע את פינוי האזור. המתפרעים השליכו אבנים ובקבוקים לעבר כוחות המשטרה, ואחד השוטרים תועד שולף את נשקו באוויר – לאחר שחברו נפגע מחפץ שהושלך לעברו. במהלך העצרת נצפו משתתפים רבים מטפסים על שלדי מבנים, גגות, עגורנים ושלטי חוצות בניסיון לצפות על ההמון מלמעלה. גם כאן ב'כיכר השבת' הבאנו תיעודים בלתי נתפסים של צעירים מטפסים על מנופים ואתרי בנייה תוך סיכון חיים ממשי. מִבְּשָׂרְךָ לֹא תִתְעַלָּם | איך לזהות נער במצוקה לפני שיהיה מאוחר מדי? מסקנות מהאסון הנורא בירושלים אבישי לוי | 22:12 המארגנים הורו לפזר את ההפגנה מיד לאחר מות הצעיר ולאחר שהמונים טיפסו על מנופים ואתרי בנייה באזור. צוותי מד"א קבעו את מותו של הצעיר במקום. המשטרה הודיעה כי פתחה בחקירת נסיבות המקרה.

הנערים על המנוף ( צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א )

הנערים על המנוף ( צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א )

הטענות על המשטרה

לאחר היוודע האסון, החלו להישאל השאלות הקשות על אחריות המארגנים והמשטרה למנוע את האירוע הטראגי והקשה שאירע היום.

הטענה הראשית מופנית אל המשטרה, שראתה וקיבלה את כל התיעודים שהופצו ברשתות החברתיות של מאות מפגינים על תחנות דלק, פיגומים ועגורנים - אך למרות זאת המשטרה לא הורתה למארגנים לפזר את ההמון.

חרף התיעודים המטרידים שהמחישו את גודל הסכנה לחיי אדם, לא נעשה שימוש גם במערכת הכריזה כדי להורות למפגינים להתפנות מהמקומות המסוכנים - אלא רק לאחר האירוע הקשה.

על פי הדיווח של לירן תמרי ב-ynet, במשטרה העריכו מבעוד מועד כי בין 200 ל-300 אלף בני אדם יפקדו את העצרת, אבל הקצו רק כ-2,000 שוטרים לאבטחה.

בנוסף, התוכניות המבצעיות לעצרת אושרו במשטרה ברמה המחוזית בלבד, בידי מחוז ירושלים, והאירוע לא נעצר למרות הסכנות הבטיחותיות.

עד ראייה לנפילת הצעיר שצוטט ב-ynet סיפר כי "עובדי אתר הבנייה אמרו לצעירים להתרחק ולא לעלות לבניין, אבל כשהגיעה כמות ענקית הם לא הצליחו לעצור אותם". עד ראייה אחר אמר כי "שום שוטר לא ניסה לעצור אותנו מלעלות למבנה", ועובר אורח שלישי אמר: "הייתה מעלית (של אתרי בנייה) שעלו בה עד קומה 20. השוטרים ראו את זה ונתנו לבחורים להיכנס לאתר הבנייה".

הנערים על המנוף ( צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א )

טענות המשטרה

מנגד, על פי הדיווח ב-N12, המשטרה טוענת כי קיבלה מודיעין מוקדם על כך שחרדים רבים מתכוונים לפרוץ לאתר הבנייה ולטפס לקומות הגבוהות. למרות זאת, המפגינים פרצו את מעגלי האבטחה, עברו את הגדרות והצליחו לעלות לאותם בניינים.

על פי הדיווח, שעה לפני האירוע הטראגי, המשטרה קיבלה דיווחים על ״סכנת חיים״ באתר הבנייה מגדל מרום בכניסה לעיר. למרות עשרות שיחות טלפון למוקד 100 ופניות ישירות לשוטרים בשטח - המשטרה "לא הצליחה" למנוע את חדירת המפגינים אל אתר הבנייה.

בדיווח נכתב כי המגדל שממנו נפל הצעיר היה מאובטח במספר מעגלי אבטחה בהם: גדרות, מערכת קודן אלקטרוני ואנשי צוות אבטחה, וכי מאות צעירים חרדים השתתפו בפריצה לאתר הבנייה שכללה גם נטרול של קודן אלקטרוני.