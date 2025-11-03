דין אחד לחרדים ודין אחר לתל אביבים? ארגון "אמת ליעקב בישראל" פנה היום (שני) בדרישה דחופה לשרת התחבורה, למנכ"ל רכבת ישראל וליועצת המשפטית לממשלה, לוודא כי הנוהל החדש של ביטול רכבות באירועים רבי משתתפים, כפי שאירע ב"עצרת המיליון", ייושם באופן שוויוני גם כלפי ההופעות הפרטיות של הזמרים בפארק הירקון.

נזכיר כי אך בשבוע שעבר, בעת העצרת הגדולה בכניסה לירושלים, בוטלו כלל הרכבות לעיר, נסגרה תחנת יצחק נבון, ואלפי אזרחים נאלצו לצעוד רגלית מרחקים ארוכים לאחר חסימת כביש 1 – זאת בטענה לעומסי נוסעים ולשיקולי ביטחון.

במכתב שנשלח נאמר כי "אם רכבת ישראל אימצה נוהל חדש לפיו באירועים עם עומסים לא מתגברים את השירות אלא מבטלים אותו כליל – יש ליישם זאת גם הערב בתל אביב", עוד נכתב: כי "לא ייתכן שבאירוע ציבורי בירושלים תיאסר התחבורה בשם 'הבטיחות', ואילו בהופעה פרטית, בתשלום, במרכז הארץ – תגויס כל הרכבת הממלכתית להובלת קהל הבילויים".

הארגון דורש לפרסם מיידית באתר רכבת ישראל הודעה על ביטול הרכבות לתחנת תל אביב – האוניברסיטה ערב ההופעות, בדיוק כפי שפורסמה הודעת הסגירה לירושלים לפני העצרת.

לדבריהם, אם לא תימסר תשובה רשמית עד שעות אחר הצהריים, ישקול הארגון עתירה דחופה לבית המשפט המחוזי בגין אפליה חמורה, הפקרת בטיחות הציבור, ופגיעה בעקרון השוויון בשירות הציבורי.

בסיום המכתב צוין והודגש כי "רכבת ישראל היא חברה ממשלתית, לא חברת הפקה. עליה לפעול על פי דין, בשוויון מלא וללא משוא פנים – בין הופעה פרטית לבין עצרת ציבורית. אם בירושלים ביטלו רכבות בשם הסדר, אין שום הצדקה שתל אביב תזכה לתגבור בשם הרווח".