היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה נוטה לקבוע כי קיימת "מניעה משפטית" בהחלטת הממשלה הצפויה בשבוע הבא להורות על סגירת תחנת הרדיו הצבאית גלי צה"ל. כזכור, לפני חודש במשרד הביטחון הודיעו כי בכוונת שר הביטחון להורות על סיום שידורי התחנה עד ל-1 במרץ 2026 ולהקים צוות מקצועי במשרד הביטחון שיוביל את יישום ההחלטה.

על פי הדיווח של מיכאל שמש בכאן 11, היועצת המשפטית לממשלה סבורה כי ההחלטה של שר הביטחון ישראל כ"ץ "נגועה בשיקולים פוליטיים" וכי היא התקבלה ב"הליך שאינו תקין". ההחלטה הסופית צפויה לעלות לדיון בישיבת הממשלה ביום ראשון.

עם זאת, על פי הדיווח, עמדתה המסתמנת של בהרב מיארה מנוגדת לחוות הדעת של היועצת המשפטית במשרד הביטחון שהופצה היום למשרדי הממשלה ושלפיה אין מניעה משפטית לסגירת התחנה.

עוד דווח כי במשרד המשפטים טרם התקבלה החלטה סופית, אך מהדיונים הפנימיים בנושא עולה כי העמדה הדומיננטית בשלב זה היא קביעה כי יש מניעה משפטית, צעד שעשוי לחזק עתירה אפשרית לבג"ץ נגד סגירת התחנה.

בשבוע שעבר פורסם, כי ברקע כוונת כץ להביא לסגירת התחנה כבר בקרוב, מפקד גל"צ טל לב רם פנה ליועצת המשפטית לממשלה בדרישה שתעכב את סגירת התחנה.

לדבריו: "אין ברשות התחנה מידע על הדעות הפוליטיות של אנשיה" בניגוד לשמועות, לב רם הוסיף וטען כי "יש בעייתיות בחתירה לסגירת תחנה המשדרת חדשות בשנת בחירות".