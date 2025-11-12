שר הביטחון , ישראל כ"ץ, החליט על סגירת תחנת הרדיו הצבאית 'גלי צה"ל' והוא צפוי להגיש בקרוב הצעת החלטה לאישור הממשלה לסגירת התחנה.

במשרד הביטחון הודיעו כי בכוונת שר הביטחון להורות על סיום שידורי התחנה עד ל-1 במרץ 2026 ולהקים צוות מקצועי במשרד הביטחון שיוביל את יישום ההחלטה.

צוות היישום יעסוק בכלל ההיבטים הנוגעים לסיום פעילות תחנת גל"צ, ובראשם סיוע לאזרחים עובדי צה"ל המועסקים בתחנה לסיים את העסקתם בהסדרים ראויים, תוך שמירה על זכויותיהם.

באשר לתחנת גלגלצ, אותה כ"ץ החליט שלא לסגור, הודיעו בלשכתו כי: "צוות היישום יעסוק בשימור פעילותה של תחנת גלגלצ, תוך שמירה על צביונה ואופייה - לרבות חיזוק העלאת המודעות לזהירות בדרכים, בהתאם לייעודה המקורי".

שר הביטחון, ישראל כ"ץ, אמר הבוקר: "כפי שהבהרתי - מה שהיה לא יהיה. גל"צ הוקמה ע"י ממשלת ישראל כתחנה צבאית כדי שתשמש כפה ואוזן לחיילי צה"ל ומשפחותיהם - ולא כבמה להשמעת דעות שרבות מהן תוקפות את צה"ל וחיילי צה"ל עצמם".

לדבריו: "הפעלת תחנת רדיו אזרחית על ידי הצבא היא אנומליה שאין לה אח ורע באף מדינה דמוקרטית בעולם.

המשך הפעלת התחנה מערב את צה"ל, בעל כורחו, בשיח הפוליטי ופוגע פגיעה קשה במעמדו כצבא העם ובאופיו הממלכתי".

"לאורך עשרות השנים האחרונות", הסביר שר הביטחון: "החל משנות ה-50 ועד לימינו, נבחנו על ידי שרי ביטחון ורמטכ"לים רבים אפשרויות שונות לסגירת התחנה, להוצאתה ממערכת הביטחון, להפרטתה או לסגירת מחלקת האקטואליה, אך שום תהליך לא הבשיל לכדי ביצוע.

"בשנתיים האחרונות, לאורך המלחמה, חיילים ואזרחים רבים, ובכללם גם בני משפחות שכולות, התלוננו פעמים רבות שהם מרגישים כי התחנה לא מייצגת אותם ואף פוגעת במאמצי המלחמה והמורל, וחמור מכך, אויבינו מפרשים את המסרים האלה כמסרים שמועברים על ידי צה"ל".

בסיום דבריו הצהיר: "בכוונתי להביא לממשלה בקרוב את ההחלטה לסגירת התחנה - זהו המהלך ההכרחי לשמירת אופיו הממלכתי של צה"ל ולחיזוק אמון הציבור בו".