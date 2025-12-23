כיכר השבת
האמריקאים היו בהלם

מה עם התנחלות בעזה? הדברים של שר הביטחון - וההתקפלות המהירה בגלל טראמפ

לאחר דברים שאמר מוקדם יותר היום שר הביטחון ישראל כ"ץ על "הקמת גרעיני נח"ל" בעזה - חזר בו האחרון מדבריו לאחר זמן קצר | השר אמר כי אין כל כוונה להקים יישובים ישראלים בעזה, ככל הנראה בעקבות זעם של ממשל טראמפ, שנשמע היטב עד ירושלים (חדשות) 

1תגובות
(צילום: לע"ם)

לשכת שר הביטחון פרסמה מוקדם יותר היום (שלישי) הודעת הבהרה, בה נמסר כי לממשלת ישראל אין כוונה להקים יישובים ברצועת .

ההודעה פורסמה שעות ספורות לאחר דברים שנשא השר , ועוררו סערה מול האמריקנים בנוגע למדיניות הממשלה בשטחי הרצועה.

לפי הדיווחים, דבריו של השר כ"ץ מוקדם יותר על כוונה להקים יישובים ישראלים בעזה עוררו תדהמה אצל האמריקנים. "לא הבנו מאיפה זה מגיע", אמרו גורמים בוושינגטון לתקשורת הישראלית על דבריו של כ"ץ.

לפי הודעת הלשכה, דבריו של השר בדבר שילוב גרעיני נח"ל בצפון הרצועה נאמרו על רקע שיקולים ביטחוניים בלבד, תוך הדגשה כי "צה"ל הוא קו ההגנה הראשון והאחרון של אזרחי ישראל, ומדינת ישראל סומכת בהגנתה רק עליו ועל כוחות הביטחון".

מוקדם יותר היום, במהלך טקס שנערך בבית אל לרגל פינוי חטמ"ר בנימין, הציג השר כ"ץ עמדה נחרצת התומכת בנוכחות קבועה ברצועה - ואף על הקמת יישוב קבע, חלומו של מחנה הימין אשר תומלך ביישוב ארץ ישראל בכל גבולותיו.

השר הצהיר מוקדם יותר כי ישראל תקים גרעיני נח"ל באזורים שפונו בעבר בצפון הרצועה ואמר: "אנחנו נמצאים עמוק בתוך עזה ולעולם לא נצא מכל עזה, לא יהיה דבר כזה". כ"ץ הוסיף ותיאר את קווי היסוד של הקואליציה כפי שהוא רואה אותם, בציינו כי "ממשלת נתניהו היא ממשלה של התיישבות, היא חותרת למגע, אם אפשר ריבונות נעשה ריבונות".

במהלך נאומו התייחס שר הביטחון גם לסוגיית סגירת תחנת הרדיו הצבאית גלי צה"ל. כ"ץ הבהיר כי בכוונתו לשנות את סדרי העדיפויות בשיבוץ כוח האדם ביחידה, ואמר כי הצבא יחל במיון החיילים לתפקידי לחימה או תמיכת לחימה בלבד. בהקשר זה חתם השר את דבריו בקביעה כי "נגמרה הקייטנה".

האם הכתבה עניינה אותך?

0 תגובות

1
תעזבו כבר את טראמפ , טראמפ לא מחליט עלינו ועל ישראל. מספיק עם זה כבר. או טראמפ או אנחנו. אם טראמפ מנהל את העניינים אז אין מדינה. ישראל סופחה לארצות הברית.
צדיק המסיכות

