במעמד מרגש של פירסומי ניסא, קידוש השם ואחדות, התכנסו בכירי הנהלת קבוצת 'אגד', עובדים ואורחים נכבדים, להדלקת נר ראשון של חנוכה. את המעמד פיאר בנוכחותו חבר מועצת הרבנות הראשית, הגאון רבי יגאל כהן שליט"א, ראש מוסדות 'יביע אומר', שנשא דברי חיזוק והתעוררות בפני המשתתפים.

את האירוע כיבדו בנוכחותם צמרת הנהלת אגד: יו"ר הדירקטוריון מר אמיר לוי, מנכ"ל הקבוצה מר גלעד ריקלין, ויו"ר ועד העובדים הארצי מר קובי ואחניש בהנחיית ראש מטה מנכ״ל איתמר אדלשטיין.

מנכ"ל קבוצת אגד, מר גלעד ריקלין, פרס בפני הנוכחים את היקף הפעילות העצום של החברה כיום, החורג הרבה מעבר לגבולות המוכרים: "בעוד שבועיים, קבוצת אגד תחגוג יום הולדת 93", אמר ריקלין. "פעם היינו קואופרטיב שהפעיל אוטובוסים בישראל. היום, אנחנו קבוצה עסקית לגמרי, שהיא עדיין מפעילת האוטובוסים הגדולה בישראל - מרמת הגולן ועד אילת, אך לצד זאת אנו מפעילים תחבורה ציבורית גם בהולנד, בפולין ובליטא".

ריקלין הוסיף ופירט את הזרועות השונות של הקבוצה: "בישראל אנחנו מפעילים גם את הרכבת הקלה בגוש דן, את חברת ההיסעים הפרטיים הגדולה ביותר, רשת מוסכים, חברת נדל"ן, ליסינג ותשתיות. לאגד יש כיום למעלה מ-11,000 עובדים. הפנים שלנו קדימה, ולצד ההתפתחות העסקית, אנחנו תמיד נישאר קבוצה לאומית המשרתת את הציבור".

במרכז האירוע עמד משאו של הגאון רבי יגאל כהן, שריתק את הקהל במסר אקטואלי לימי החנוכה. הרב יגאל כהן פתח את דבריו בכאב רב כשהוא מתייחס לפיגוע הקשה שהתרחש באוסטרליה ובו נרצחו מספר רב של יהודים הי"ד.

"אתמול התבשרנו באסון הנורא שקרה לאחינו בגולה באוסטרליה", אמר הרב בקול חנוק. "זה מוסיף לנו רגשות של דאגה ופחד לאחים שלנו. אך צריך לזכור כי מה שקרה אתמול באוסטרליה זה סמל לחושך – ההיפך מאור החנוכה". וכאן קרא הרב יגאל כהן לקהל להתחזק באהבת חינם כתשובה לטרור: "מחנוכה אנחנו לומדים שאת החושך מנצחים לא במקלות, אלא בתוספת של אור. להפיץ את אור האמת, אור התורה, אור היהדות ואהבת חינם". הרב יגאל כהן קרא לכל אחד לאהוב ולקבל את השונה ממנו – "ברגע שיהיה שלום בעם, בין כלל המגזרים, הניצחון יהיה בידינו".

בהמשך דבריו, חיזק את השומעים בנושאי אמונה וביטחון: "המלחמה של הדור שלנו היא המלחמה נגד הדאגות. יש יצר הרע גדול לכל אחד ואחד מאיתנו, שמומחה בייצור סיבות לפחדים ודיכאון. סוד ההצלחה בחיים הוא 'איזהו עשיר השמח בחלקו'. תתבוננו במה שיש לכם: ילדים, חברים, מקום עבודה טוב - באגד - ותגלו שיש לכם ביד אוצרות. כל אחד ואחת צריכים להאמין בעצמם שהם יכולים ומסוגלים להגיע גבוה יותר".

לסיום, ביקש הרב להודות באופן אישי לנהגי ועובדי אגד: "אני מברך את הקהל הקדוש, נהגי ועובדי חברת התחבורה הענקית שמשרתת את תושבי הארץ במסירות. אתם עוזרים לנו להגיע ממקום למקום בדרך יפה ובטוחה. מאז שאני ילד השתמשתי בשירותים שלכם, ואני מודה לבורא עולם ולכם על כך. יהי רצון שחג החנוכה יאיר לכולנו בעמקי הנפש, מתוך שמחה ושגשוג".