קליפ סיכום עצרת המיליון - חשון תשפ"ו ( צילום: שוקי לרר )

עם סיום השבוע הסוער בציבור החרדי, בו יצאו רבבות אלפי ישראל לרחובות ירושלים לזעוק בכינוס אדיר את זעקת עולם התורה הנרמס בראש כל חוצות: להלן רשימת גדולי ראשי הישיבות, האדמו"רים והרבנים שזכו להתייצב במעמד בראש קהל עדתם המפוארת, זאת מלבד הרבנים אשר יצאו לעצרת נפרדת מוקדם יותר השבוע.