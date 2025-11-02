עם סיום השבוע הסוער בציבור החרדי, בו יצאו רבבות אלפי ישראל לרחובות ירושלים לזעוק בכינוס אדיר את זעקת עולם התורה הנרמס בראש כל חוצות: להלן רשימת גדולי ראשי הישיבות, האדמו"רים והרבנים שזכו להתייצב במעמד בראש קהל עדתם המפוארת, זאת מלבד הרבנים אשר יצאו לעצרת נפרדת מוקדם יותר השבוע.
(הרשימה מבוססת על תיעודים שהופצו ברשת, ויש להניח כי רבנים נוספים השתתפו – ויתעדכנו בהמשך!).
ראשי הישיבות: הגאון רבי משה הלל הירש, הגאון רבי דב לנדו, הגאון רבי מאיר צבי ברגמן, הגאון רבי שרגא שטיינמן, הגאון רבי צבי פרידמן, הגאון רבי יצחק זילברשטיין, הגאון רבי צבי דרבקין, הגאון רבי דוד כהן, הגאון רבי יצחק אזרחי, הגאון רבי יצחק אייכטנשטיין, הגאון רבי חיים פרץ ברמן, הגאון רבי אליעזר כהנמן, הגאון רבי יהודה ברייטקופף רבה של שכונת הר נוף, הגאון רבי חיים פיינשטיין, הגאון רבי איתמר גרבוז, הגאון רבי ישראל בונים שרייבר, הגאון רבי צבי וובר, הגאון רבי אפרים וועג, הגאון רבי יצחק אפרתי, הגאון רבי בנימין רימר, הגאון רבי מרדכי גולדשטיין מרבני העיר בית שמש.
האדמו"רים: מגור, ויז'ניץ, בעלזא, צאנז, באיאן, סלונים, ביאלה, דושינסקיא, רחמסטריווקא, דארג, פיטסבורג, סלאנים, אמשינוב, נדבורנה, תולדות אהרן, מאקאווא, פינסק קרלין, קרעטשניף, מחנובקא בעלזא, זוועהיל, ראש הישיבה הגאון רבי שאול אלתר, לעלוב, טולנא, טשערנוביל, סאדיגורה, שבט הלוי, זוטשקא, זוטשקא אמסנא, טשארנוביל אשדוד, מודז'יץ, אנטניא, שידלובצא, טריסק, אונגוואר, קוזמיר, קופיטשניץ, סטריקוב, ועוד.
הראשלצ"ים הגאון רבי יצחק יוסף, הגאון רבי דוד יוסף, הגאון רבי שלמה משה עמאר.
ראשי הישיבות וחברי מועצת חכמי התורה: הגאון רבי משה מאיה, הגאון רבי ראובן אלבז, הגאון רבי אברהם סלים, הגאון רבי שמואל בצלאל, הגאון רבי שלמה מחפוד, הגאון רבי שלמה ידידיה זעפראני, הגאון רבי יהודה כהן, הגאון רבי יעקב שרבאני, הגאון רבי זמיר כהן, הגאון רבי יצחק סופר, המקובל רבי יעקב עדס.
רב קהילות האברכים במודיעין עלית ובאחיסמך הגר"י אביטן, רב קהילות האברכים בנווה יעקב הגר"נ אברז'ל, רב קהילות האברכים בבני ברק הגר"א זכותא, רב קהילות האברכים באופקים הגר"י אביטל, ר"כ עץ חיים וזקן רבני צרפת הגר"י ברכץ, אב"ד 'פחד יצחק' ור"כ נר יוסף הגר"מ אמסלם.
הגאון רבי מנשה תופיק אביעזרי, הגאון רבי ישי טולידנו, הגאון רבי יוסף לסרי, הגאון רבי משה הלוי, הגאון רבי ברוך צבי לב, הגאון רבי רפאל אלקריף, הגאון רבי מאיר ויזמן, הגאון רבי שמעון מועלם.
אב"ד תל אביב הגר"א עמרני, ראש מוסדות המאורות הגר"י יפת, גאב"ד מודיעין עילית הגר"י סרי, רבה של ביתר עילית הגר"י מועלם, ראש בית ההוראה 'לב נבון' הגר"נ מחפוד, רב קהילת בני תורה ברחובות הגר"ש ניסים, רב הקהילות באלעד הגר"ב עוקשי, ראש כולל שכר שכיר הגר"א חלה, פוסק לשכת הראש"ל הגר"ש עמר, רבה של קטמון הגר"מ קלזאן, רבה של שער אפרים הגר"א אהרן, אב"ד בנתיבות הגר"ר אהרן, ראש רשת הכוללים בבית שמש הגר"ש מחפוץ, ראש ישיבת אמרי חכמה הגר"מ שפירא, ועוד שורת רבנים, דיינים וראשי ישיבות.
גם חברי בד"ץ העדה החרדית בראש הפוסק הגאון רבי משה שטרנבוך, עמדו במרפסת מיוחדת בעצרת הגדולה.
יצוין כי ממספר אדמו"רים ורבנים נבצרה מהם ההשתתפות במעמד מסיבות שונות – חלקם נוכח שהות בחו"ל לרגל ענייני הכלל, וחלקם בשל התחייבות להשתתף בעצרות אחרות. עם זאת, לב כלל מנהיגי ישראל היה נתון לזעקה האדירה של עולם התורה!
אם ידוע לכם על עוד שמות של רבנים שהשתתפו בעצרת ושמם לא אוזכר, אל תמנעו טוב, ותגיבו במייל המערכת, ויעודכן בעז"ה
