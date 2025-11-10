כיכר השבת
הגר"ד לנדו הכריע, בש"ס ו'אגודה' ייעדרו בהצבעה על החוק של בן גביר • מעייריב

עונש מוות למחבלים: בעוצמה יהודית עוקבים בדריכות אחרי החלטות גדולי ישראל | רגל פה רגל שם: הנציבות עושה סוף לחגיגה החרדית בכנסת | הגר"מ שטרנבוך במסר מרגיע לתושבי ניו יורק: "אולי הוא יהיה עצלן" | חוק הגיוס: זעקת הגרי"מ שכטר והסיומת החריגה למכתב הנוקב | אקורד הסיום הצורם מעצרת הרבבות מוסיף לעורר הדים (מעייריב)

בעד או נגד?

המנהיג הליטאי ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו הורה אתמול לחברי סיעת 'דגל התורה' להצביע נגד חוק עונש מוות למחבלים בהצבעה במליאת הכנסת. כזכור, בעבר התבטא הראשון לציון הגאון רבי , נגד חקיקת עונש מוות למחבלים. ואיך יכריעו באגודת ישראל? כל הפרטים בכתבת הווידאו שלפניכם.

החגיגה נגמרת

חודשים לאחר פרישת ש"ס ו'יהדות התורה' מהממשלה, במחאה על אי העברת והדרת מעמד תלמידי הישיבות, נציבות שירות המדינה החליטה לעשות סוף למשחק הכפול של הסיעות החרדיות והחליטה לפטר עשרות עובדים בלשכות השרים לשעבר. כל הפרטים בכתבת הווידאו שלפניכם.

צפירת הרגעה

במהלך שיעורו השבועי בשפת האנגלית בביתו לתושבי חו"ל, התייחס בשבוע האחרון הפוסק וראש הישיבה הגאון רבי משה שטרנבוך לבחירתו של ממדאני, ואמר שאסור לדאוג. "הוא אולי רוצה לעשות רע, ואולי גם יכול, אבל אם הקב"ה לא ירצה, הוא יהיה עצלן ולא יעשה כלום". כל הפרטים - בכתבת הווידאו שלפניכם.

אוי אוי אוי

את מכתבו הארוך נגד חוק הגיוס המסתמן, חותם זקן רבני ברסלב הגרי"מ שכטר בזעקה גדולה: ״אוי אוי אוי"… ואנחנו כאן במעיריב יודעים לומר – אוי אוי אוי לאלו שלוחמים בעולם התורה ומנסים לפגוע בציבור בחורי הישיבות – וכמו שהפצ"רית נפלה ככה גם אנשים נוספים צפויים ליפול אם ימשיכו באותה שיטה כי אם נפול תיפול לפניו וגו'.

