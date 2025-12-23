ממדאני נשאל על אמירות אנטישמיות קשות בצוות שלו; זה מה שהשיב

ראש העיר ניו יורק הנבחר זוהראן ממדאני נשאל הלילה (בין שני לשלישי), במהלך מסיבת עיתונאים שקיים, על אנשים בצוות המעבר שלו שהתבטאו בעבר בביטויים אנטישמיים קשים. לפי דיווחים ישנם אנשי צוות רבים כאלו.

הוא, בתגובה, לא התנער מאנשי הצוות, ולא השיב ישירות לשאלה אם בכוונתו לדחות את אותם חברים, אלא ציין כי יש להבדיל בין אנטישמיות ובין ביקורת על ממשלת ישראל והציונות. עוד טען שישנן דעות מגוונות.

"תמיד דיברתי בגלוי נגד אנטישמיות ונגד שנאה בכל צורה שהיא", הוא טען. "הבהרתי גם שהמחויבות שלקחתי על עצמי, להגן על תושבי ניו יורק היהודים - היא מחויבות שאעמוד בה כראש העיר הבא של העיר הזו".

לדבריו, "עלינו להבחין בין אנטישמיות לבין ביקורת על ממשלת ישראל. אני חושב שאין סובלנות לאנטישמיות. כשאנחנו חושבים על ביקורת כלפי הציונות ועל צורות ביטוי פוליטיות שונות - יש מגוון רחב של דעות פוליטיות אפילו בתוך ועדת המעבר שלנו שיש בה 400 איש על ממשלת ישראל והתנהלותה".

הדברים של ממדאני נאמרו ברקע פרסום אמש של 'הליגה נגד השמצה', שערכה סקירה על צוות המעבר והמינויים שביצע ממדאני, ולפי הנתונים לפחות חמישית מתוך יותר מ-400 מינויים זוהו כבעלי קשרים לארגונים אנטי-ציוניים או כבעלי היסטוריה של התבטאויות אנטי-ישראליות ואנטישמיות. מדובר בהשתייכות או פעילות בארגונים כמו שידועים בקו פוליטי חריף נגד הציונות וישראל.

בדו״ח צוין כי חלק מהממונים הביעו תמיכה בפעילות המכונה “התנגדות פלסטינית”, השתתפו בהפגנות אנטי-ישראליות בקמפוסים, או שיתפו תכנים קיצוניים לאחר אירועי 7 באוקטובר.

הליגה מציינת גם אמירות מפורשות נגד ציונות, כולל הצגתה כתנועה גזענית והשוואות בין ציונים לנאצים. עם זאת הודגש כי מרבית המינויים אינם מעוררים סימני אזהרה, וחלקם אף קיימו קשרי עבודה חיוביים עם הקהילה היהודית ועם הליגה עצמה.