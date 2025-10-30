כיכר השבת
תיעוד מקיף מכל זווית

"הגלריה": שוקי לרר לא פספס פינה בעצרת, ומגיש תיעוד ענק שיכניס אתכם לאווירה 

שוקי לרר, עם גלריית ענק מעצרת המיליון ההיסטורית: מרחובות ירושלים ועד חלונות הבתים, מהמרפסות ועד למלונות, מהרבנים ועד ההמון – כל רגע, כל זווית, כל הבעה – הונצחו בעדשה שלא ישנה |  צפו בתיעוד שיסחף אתכם חזרה לרחוב ירמיהו (חרדים)

עצרת המיליון בירושלים - חשון תשפ"ו (צילום: שוקי לרר)
עצרת המיליון בירושלים - חשון תשפ"ו (צילום: שוקי לרר)
עצרת המיליון בירושלים - חשון תשפ"ו (צילום: שוקי לרר)
עצרת המיליון בירושלים - חשון תשפ"ו (צילום: שוקי לרר)
עצרת המיליון בירושלים - חשון תשפ"ו (צילום: שוקי לרר)
עצרת המיליון בירושלים - חשון תשפ"ו (צילום: שוקי לרר)
עצרת המיליון בירושלים - חשון תשפ"ו (צילום: שוקי לרר)
עצרת המיליון בירושלים - חשון תשפ"ו (צילום: שוקי לרר)
עצרת המיליון בירושלים - חשון תשפ"ו (צילום: שוקי לרר)
עצרת המיליון בירושלים - חשון תשפ"ו (צילום: שוקי לרר)
עצרת המיליון בירושלים - חשון תשפ"ו (צילום: שוקי לרר)
עצרת המיליון בירושלים - חשון תשפ"ו (צילום: שוקי לרר)
עצרת המיליון בירושלים - חשון תשפ"ו (צילום: שוקי לרר)
עצרת המיליון בירושלים - חשון תשפ"ו (צילום: שוקי לרר)
עצרת המיליון בירושלים - חשון תשפ"ו (צילום: שוקי לרר)
עצרת המיליון בירושלים - חשון תשפ"ו (צילום: שוקי לרר)
עצרת המיליון בירושלים - חשון תשפ"ו (צילום: שוקי לרר)
עצרת המיליון בירושלים - חשון תשפ"ו (צילום: שוקי לרר)
עצרת המיליון בירושלים - חשון תשפ"ו (צילום: שוקי לרר)
עצרת המיליון בירושלים - חשון תשפ"ו (צילום: שוקי לרר)
עצרת המיליון בירושלים - חשון תשפ"ו (צילום: שוקי לרר)
עצרת המיליון בירושלים - חשון תשפ"ו (צילום: שוקי לרר)
עצרת המיליון בירושלים - חשון תשפ"ו (צילום: שוקי לרר)
עצרת המיליון בירושלים - חשון תשפ"ו (צילום: שוקי לרר)
עצרת המיליון בירושלים - חשון תשפ"ו (צילום: שוקי לרר)
עצרת המיליון בירושלים - חשון תשפ"ו (צילום: שוקי לרר)
עצרת המיליון בירושלים - חשון תשפ"ו (צילום: שוקי לרר)
עצרת המיליון בירושלים - חשון תשפ"ו (צילום: שוקי לרר)
עצרת המיליון בירושלים - חשון תשפ"ו (צילום: שוקי לרר)
עצרת המיליון בירושלים - חשון תשפ"ו (צילום: שוקי לרר)
עצרת המיליון בירושלים - חשון תשפ"ו (צילום: שוקי לרר)
עצרת המיליון בירושלים - חשון תשפ"ו (צילום: שוקי לרר)
עצרת המיליון בירושלים - חשון תשפ"ו (צילום: שוקי לרר)
עצרת המיליון בירושלים - חשון תשפ"ו (צילום: שוקי לרר)
עצרת המיליון בירושלים - חשון תשפ"ו (צילום: שוקי לרר)
עצרת המיליון בירושלים - חשון תשפ"ו (צילום: שוקי לרר)
עצרת המיליון בירושלים - חשון תשפ"ו (צילום: שוקי לרר)
עצרת המיליון בירושלים - חשון תשפ"ו (צילום: שוקי לרר)
עצרת המיליון בירושלים - חשון תשפ"ו (צילום: שוקי לרר)
עצרת המיליון בירושלים - חשון תשפ"ו (צילום: שוקי לרר)
עצרת המיליון בירושלים - חשון תשפ"ו (צילום: שוקי לרר)
עצרת המיליון בירושלים - חשון תשפ"ו (צילום: שוקי לרר)
עצרת המיליון בירושלים - חשון תשפ"ו (צילום: שוקי לרר)
עצרת המיליון בירושלים - חשון תשפ"ו (צילום: שוקי לרר)
עצרת המיליון בירושלים - חשון תשפ"ו (צילום: שוקי לרר)
עצרת המיליון בירושלים - חשון תשפ"ו (צילום: שוקי לרר)
עצרת המיליון בירושלים - חשון תשפ"ו (צילום: שוקי לרר)
עצרת המיליון בירושלים - חשון תשפ"ו (צילום: שוקי לרר)
עצרת המיליון בירושלים - חשון תשפ"ו (צילום: שוקי לרר)
עצרת המיליון בירושלים - חשון תשפ"ו (צילום: שוקי לרר)
עצרת המיליון בירושלים - חשון תשפ"ו (צילום: שוקי לרר)
עצרת המיליון בירושלים - חשון תשפ"ו (צילום: שוקי לרר)
עצרת המיליון בירושלים - חשון תשפ"ו (צילום: שוקי לרר)
עצרת המיליון בירושלים - חשון תשפ"ו (צילום: שוקי לרר)
עצרת המיליון בירושלים - חשון תשפ"ו (צילום: שוקי לרר)
עצרת המיליון בירושלים - חשון תשפ"ו (צילום: שוקי לרר)
עצרת המיליון בירושלים - חשון תשפ"ו (צילום: שוקי לרר)
עצרת המיליון בירושלים - חשון תשפ"ו (צילום: שוקי לרר)
עצרת המיליון בירושלים - חשון תשפ"ו (צילום: שוקי לרר)
עצרת המיליון בירושלים - חשון תשפ"ו (צילום: שוקי לרר)
עצרת המיליון בירושלים - חשון תשפ"ו (צילום: שוקי לרר)
עצרת המיליון בירושלים - חשון תשפ"ו (צילום: שוקי לרר)
עצרת המיליון בירושלים - חשון תשפ"ו (צילום: שוקי לרר)
עצרת המיליון בירושלים - חשון תשפ"ו (צילום: שוקי לרר)
עצרת המיליון בירושלים - חשון תשפ"ו (צילום: שוקי לרר)
עצרת המיליון בירושלים - חשון תשפ"ו (צילום: שוקי לרר)
עצרת המיליון בירושלים - חשון תשפ"ו (צילום: שוקי לרר)
עצרת המיליון בירושלים - חשון תשפ"ו (צילום: שוקי לרר)
עצרת המיליון בירושלים - חשון תשפ"ו (צילום: שוקי לרר)
עצרת המיליון בירושלים - חשון תשפ"ו (צילום: שוקי לרר)
עצרת המיליון בירושלים - חשון תשפ"ו (צילום: שוקי לרר)
עצרת המיליון בירושלים - חשון תשפ"ו (צילום: שוקי לרר)
עצרת המיליון בירושלים - חשון תשפ"ו (צילום: שוקי לרר)
עצרת המיליון בירושלים - חשון תשפ"ו (צילום: שוקי לרר)
עצרת המיליון בירושלים - חשון תשפ"ו (צילום: שוקי לרר)
עצרת המיליון בירושלים - חשון תשפ"ו (צילום: שוקי לרר)
עצרת המיליון בירושלים - חשון תשפ"ו (צילום: שוקי לרר)
עצרת המיליון בירושלים - חשון תשפ"ו (צילום: שוקי לרר)
עצרת המיליון בירושלים - חשון תשפ"ו (צילום: שוקי לרר)
עצרת המיליון בירושלים - חשון תשפ"ו (צילום: שוקי לרר)
עצרת המיליון בירושלים - חשון תשפ"ו (צילום: שוקי לרר)
עצרת המיליון בירושלים - חשון תשפ"ו (צילום: שוקי לרר)
עצרת המיליון בירושלים - חשון תשפ"ו (צילום: שוקי לרר)
עצרת המיליון בירושלים - חשון תשפ"ו (צילום: שוקי לרר)
עצרת המיליון בירושלים - חשון תשפ"ו (צילום: שוקי לרר)
עצרת המיליון בירושלים - חשון תשפ"ו (צילום: שוקי לרר)
עצרת המיליון בירושלים - חשון תשפ"ו (צילום: שוקי לרר)
עצרת המיליון בירושלים - חשון תשפ"ו (צילום: שוקי לרר)
עצרת המיליון בירושלים - חשון תשפ"ו (צילום: שוקי לרר)
עצרת המיליון בירושלים - חשון תשפ"ו (צילום: שוקי לרר)
עצרת המיליון בירושלים - חשון תשפ"ו (צילום: שוקי לרר)
עצרת המיליון בירושלים - חשון תשפ"ו (צילום: שוקי לרר)
עצרת המיליון בירושלים - חשון תשפ"ו (צילום: שוקי לרר)
עצרת המיליון בירושלים - חשון תשפ"ו (צילום: שוקי לרר)
עצרת המיליון בירושלים - חשון תשפ"ו (צילום: שוקי לרר)
עצרת המיליון בירושלים - חשון תשפ"ו (צילום: שוקי לרר)
עצרת המיליון בירושלים - חשון תשפ"ו (צילום: שוקי לרר)
עצרת המיליון בירושלים - חשון תשפ"ו (צילום: שוקי לרר)
עצרת המיליון בירושלים - חשון תשפ"ו (צילום: שוקי לרר)
עצרת המיליון בירושלים - חשון תשפ"ו (צילום: שוקי לרר)
עצרת המיליון בירושלים - חשון תשפ"ו (צילום: שוקי לרר)
עצרת המיליון בירושלים - חשון תשפ"ו (צילום: שוקי לרר)
עצרת המיליון בירושלים - חשון תשפ"ו (צילום: שוקי לרר)
עצרת המיליון בירושלים - חשון תשפ"ו (צילום: שוקי לרר)
עצרת המיליון בירושלים - חשון תשפ"ו (צילום: שוקי לרר)
עצרת המיליון בירושלים - חשון תשפ"ו (צילום: שוקי לרר)
עצרת המיליון בירושלים - חשון תשפ"ו (צילום: שוקי לרר)
עצרת המיליון בירושלים - חשון תשפ"ו (צילום: שוקי לרר)
עצרת המיליון בירושלים - חשון תשפ"ו (צילום: שוקי לרר)
עצרת המיליון בירושלים - חשון תשפ"ו (צילום: שוקי לרר)
עצרת המיליון בירושלים - חשון תשפ"ו (צילום: שוקי לרר)
עצרת המיליון בירושלים - חשון תשפ"ו (צילום: שוקי לרר)
עצרת המיליון בירושלים - חשון תשפ"ו (צילום: שוקי לרר)
עצרת המיליון בירושלים - חשון תשפ"ו (צילום: שוקי לרר)
עצרת המיליון בירושלים - חשון תשפ"ו (צילום: שוקי לרר)
עצרת המיליון בירושלים - חשון תשפ"ו (צילום: שוקי לרר)
עצרת המיליון בירושלים - חשון תשפ"ו (צילום: שוקי לרר)
עצרת המיליון בירושלים - חשון תשפ"ו (צילום: שוקי לרר)
עצרת המיליון בירושלים - חשון תשפ"ו (צילום: שוקי לרר)
עצרת המיליון בירושלים - חשון תשפ"ו (צילום: שוקי לרר)
עצרת המיליון בירושלים - חשון תשפ"ו (צילום: שוקי לרר)
עצרת המיליון בירושלים - חשון תשפ"ו (צילום: שוקי לרר)
עצרת המיליון בירושלים - חשון תשפ"ו (צילום: שוקי לרר)
עצרת המיליון בירושלים - חשון תשפ"ו (צילום: שוקי לרר)
עצרת המיליון בירושלים - חשון תשפ"ו (צילום: שוקי לרר)
עצרת המיליון בירושלים - חשון תשפ"ו (צילום: שוקי לרר)
עצרת המיליון בירושלים - חשון תשפ"ו (צילום: שוקי לרר)
עצרת המיליון בירושלים - חשון תשפ"ו (צילום: שוקי לרר)
עצרת המיליון בירושלים - חשון תשפ"ו (צילום: שוקי לרר)
עצרת המיליון בירושלים - חשון תשפ"ו (צילום: שוקי לרר)
עצרת המיליון בירושלים - חשון תשפ"ו (צילום: שוקי לרר)
עצרת המיליון בירושלים - חשון תשפ"ו (צילום: שוקי לרר)
עצרת המיליון בירושלים - חשון תשפ"ו (צילום: שוקי לרר)
עצרת המיליון בירושלים - חשון תשפ"ו (צילום: שוקי לרר)
עצרת המיליון בירושלים - חשון תשפ"ו (צילום: שוקי לרר)
עצרת המיליון בירושלים - חשון תשפ"ו (צילום: שוקי לרר)
עצרת המיליון בירושלים - חשון תשפ"ו (צילום: שוקי לרר)
עצרת המיליון בירושלים - חשון תשפ"ו (צילום: שוקי לרר)
עצרת המיליון בירושלים - חשון תשפ"ו (צילום: שוקי לרר)
עצרת המיליון בירושלים - חשון תשפ"ו (צילום: שוקי לרר)
עצרת המיליון בירושלים - חשון תשפ"ו (צילום: שוקי לרר)
עצרת המיליון בירושלים - חשון תשפ"ו (צילום: שוקי לרר)
עצרת המיליון בירושלים - חשון תשפ"ו (צילום: שוקי לרר)
עצרת המיליון בירושלים - חשון תשפ"ו (צילום: שוקי לרר)
עצרת המיליון בירושלים - חשון תשפ"ו (צילום: שוקי לרר)
עצרת המיליון בירושלים - חשון תשפ"ו (צילום: שוקי לרר)
עצרת המיליון בירושלים - חשון תשפ"ו (צילום: שוקי לרר)
עצרת המיליון בירושלים - חשון תשפ"ו (צילום: שוקי לרר)
עצרת המיליון בירושלים - חשון תשפ"ו (צילום: שוקי לרר)
עצרת המיליון בירושלים - חשון תשפ"ו (צילום: שוקי לרר)
עצרת המיליון בירושלים - חשון תשפ"ו (צילום: שוקי לרר)
עצרת המיליון בירושלים - חשון תשפ"ו (צילום: שוקי לרר)
עצרת המיליון בירושלים - חשון תשפ"ו (צילום: שוקי לרר)
עצרת המיליון בירושלים - חשון תשפ"ו (צילום: שוקי לרר)
עצרת המיליון בירושלים - חשון תשפ"ו (צילום: שוקי לרר)
עצרת המיליון בירושלים - חשון תשפ"ו (צילום: שוקי לרר)
עצרת המיליון בירושלים - חשון תשפ"ו (צילום: שוקי לרר)
עצרת המיליון בירושלים - חשון תשפ"ו (צילום: שוקי לרר)
עצרת המיליון בירושלים - חשון תשפ"ו (צילום: שוקי לרר)
עצרת המיליון בירושלים - חשון תשפ"ו (צילום: שוקי לרר)
עצרת המיליון בירושלים - חשון תשפ"ו (צילום: שוקי לרר)
עצרת המיליון בירושלים - חשון תשפ"ו (צילום: שוקי לרר)
עצרת המיליון בירושלים - חשון תשפ"ו (צילום: שוקי לרר)
עצרת המיליון בירושלים - חשון תשפ"ו (צילום: שוקי לרר)
עצרת המיליון בירושלים - חשון תשפ"ו (צילום: שוקי לרר)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחדשות חרדים

תיעוד מקיף מכל זווית

|

בהשתתפות תושבי השכונה

|

 וַתַּעַל שַׁוְעָתָם אֶל הָאֱלֹקים

|

ההכרזה שיצאה מהמפגש

|

התמונות שמספרות הכל

|

נרשמו עימותים נקודתיים 

||
11

זעקת עולם התורה

||
1

רגעי אחדות נדירים

||
2

צפו בתיעוד

||
3

רגעים היסטוריים

|

"לא ייאמן מה שקורה"

|

הלכה בפרשה

|

המלחמה על הרוח

|

"מרא דכולא תלמודא"

|

די להסתרה

||
9

היכונו לשבתות החורף 

||
1

זוגיות היא עסקה מחייבת

|

בשישים ריבו ניתנה התורה

|

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר