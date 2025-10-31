צפו בגלריה אחרונה של אדמו"רים ורבנים בעצרת המיליון - עת עמדו במרפסות שהושגו מבעוד מועד ע"י פרחי החסידים לזכותם בברכת 'חכם הרזים'.

בין התיעודים נצפה האדמו"ר מאמשינוב צועד עם חסידיו אל עבר מקום העצרת. הרבנים הגאונים חברי מועצת חכמי התורה נושאים תפילה מרגשת. האדמו"ר מצאנז באמירת הסליחות. הגאון רבי זמיר כהן בעצרת מתחת לגשר המיתרים כשלפני כן נצפה מוסר שיחה לתלמידי ישיבתו בהיכל בית המדרש 'דרכי הוראה'. גם האדמו"רים מלעלוב, זוועהיל וטשארנוביל נצפו כל אחד במרפסתו מצטרפים לתפילת ההמונים, בזמן שהאדמו"רים מדארג ונדבורנה עמדו במרפסות סמוכים זה לזה ונשאו תפילה יחד עם חסידיהם שצפו בהם ממרחקים.

צפו בתיעוד