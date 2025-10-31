כיכר השבת
'חכם הרזים', ממבט הרבנים: כך נראתה עצרת הענק - מהמרפסות והצמתים

תיעוד מרהיב ואחרון מעצרת המיליון שהתקיימה אתמול בעיה"ק ירושלים | אדמו"רים ורבנים במרפסות, ברכת 'חכם הרזים', תפילות מרגשות, אמירת סליחות ורגעים היסטוריים מהאירוע המונומנטלי שאיחד את כל העולם היהודי בארץ ובעולם (חרדים)

האדמו"ר מאמשינוב צועד לעצרת המיליון - חשון תשפ"ו

צפו בגלריה אחרונה של אדמו"רים ורבנים בעצרת המיליון - עת עמדו במרפסות שהושגו מבעוד מועד ע"י פרחי החסידים לזכותם בברכת 'חכם הרזים'.

בין התיעודים נצפה האדמו"ר מאמשינוב צועד עם חסידיו אל עבר מקום העצרת. הרבנים הגאונים חברי מועצת חכמי התורה נושאים תפילה מרגשת. האדמו"ר מצאנז באמירת הסליחות. הגאון רבי זמיר כהן בעצרת מתחת לגשר המיתרים כשלפני כן נצפה מוסר שיחה לתלמידי ישיבתו בהיכל בית המדרש 'דרכי הוראה'. גם האדמו"רים מלעלוב, זוועהיל וטשארנוביל נצפו כל אחד במרפסתו מצטרפים לתפילת ההמונים, בזמן שהאדמו"רים מדארג ונדבורנה עמדו במרפסות סמוכים זה לזה ונשאו תפילה יחד עם חסידיהם שצפו בהם ממרחקים.

האדמו"ר מצאנז בעצרת המיליון - חשון תשפ"ו (צילום: א. אייזנבאך)
אדמו"רים ורבנים בעצרת המיליון
חברי מועצת חכמי התורה בעצרת המיליון (צילום: ראובן אברזל)
חברי מועצת חכמי התורה בעצרת המיליון (צילום: ראובן אברזל)
חברי מועצת חכמי התורה בעצרת המיליון (צילום: ראובן אברזל)
חברי מועצת חכמי התורה בעצרת המיליון (צילום: ראובן אברזל)
חברי מועצת חכמי התורה בעצרת המיליון (צילום: ראובן אברזל)
חברי מועצת חכמי התורה בעצרת המיליון (צילום: ראובן אברזל)
חברי מועצת חכמי התורה בעצרת המיליון (צילום: ראובן אברזל)
חברי מועצת חכמי התורה בעצרת המיליון (צילום: שוקי לרר)
חברי מועצת חכמי התורה בעצרת המיליון (צילום: שוקי לרר)
חברי מועצת חכמי התורה בעצרת המיליון (צילום: שוקי לרר)
חברי מועצת חכמי התורה בעצרת המיליון (צילום: שוקי לרר)
חברי מועצת חכמי התורה בעצרת המיליון (צילום: שוקי לרר)
חברי מועצת חכמי התורה בעצרת המיליון (צילום: ראובן אברזל)
חברי מועצת חכמי התורה בעצרת המיליון (צילום: ראובן אברזל)
חברי מועצת חכמי התורה בעצרת המיליון (צילום: ראובן אברזל)
חברי מועצת חכמי התורה בעצרת המיליון (צילום: ראובן אברזל)
חברי מועצת חכמי התורה בעצרת המיליון (צילום: ראובן אברזל)
חברי מועצת חכמי התורה בעצרת המיליון (צילום: ראובן אברזל)
חברי מועצת חכמי התורה בעצרת המיליון (צילום: ראובן אברזל)
חברי מועצת חכמי התורה בעצרת המיליון (צילום: ראובן אברזל)
חברי מועצת חכמי התורה בעצרת המיליון (צילום: ראובן אברזל)
חברי מועצת חכמי התורה בעצרת המיליון (צילום: ראובן אברזל)
האדמו"ר מאמשינוב בעצרת המיליון - חשון תשפ"ו
ראש ישיבת 'קול תורה' בעצרת המיליון (צילום: שוקי לרר)
חכמי ורבני ספרד בעצרת המיליון - חשון תשפ"ו (צילום: באדיבות המצלם)
חכמי ורבני ספרד בעצרת המיליון - חשון תשפ"ו (צילום: באדיבות המצלם)
חכמי ורבני ספרד בעצרת המיליון - חשון תשפ"ו (צילום: באדיבות המצלם)
חכמי ורבני ספרד בעצרת המיליון - חשון תשפ"ו (צילום: באדיבות המצלם)
חכמי ורבני ספרד בעצרת המיליון - חשון תשפ"ו (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מדארג בעצרת המיליון - חשון תשפ"ו (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מדארג בעצרת המיליון - חשון תשפ"ו (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"רים מדארג ונדבורנה בעצרת המיליון - חשון תשפ"ו (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מדארג בעצרת המיליון - חשון תשפ"ו (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מדארג בעצרת המיליון - חשון תשפ"ו (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מדארג בעצרת המיליון - חשון תשפ"ו (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מלעלוב בעצרת המיליון - חשון תשפ"ו (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מלעלוב בעצרת המיליון - חשון תשפ"ו (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מזוועהיל בעצרת המיליון - חשון תשפ"ו (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מזוועהיל בעצרת המיליון - חשון תשפ"ו (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מזוועהיל בעצרת המיליון - חשון תשפ"ו (צילום: באדיבות המצלם)
הגאון רבי זמיר כהן בעצרת המיליון - חשון תשפ"ו (צילום: באדיבות המצלם)
הגאון רבי זמיר כהן בעצרת המיליון - חשון תשפ"ו (צילום: באדיבות המצלם)
הגאון רבי זמיר כהן בעצרת המיליון - חשון תשפ"ו (צילום: באדיבות המצלם)
הגאון רבי זמיר כהן בעצרת המיליון - חשון תשפ"ו (צילום: באדיבות המצלם)
הגאון רבי זמיר כהן בעצרת המיליון - חשון תשפ"ו (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מטשארנוביל בעצרת המיליון - חשון תשפ"ו (צילום: שימי פ.)
האדמו"ר מטשארנוביל בעצרת המיליון - חשון תשפ"ו (צילום: שימי פ.)
האדמו"ר מטשארנוביל בעצרת המיליון - חשון תשפ"ו (צילום: שימי פ.)

