חילול ה' נורא

לאחר שהותקפה בשידור חי בעצרת הרבבות: כתבת חדשות 12 הגישה תלונה במשטרה

לאחר שהותקפה בשידור חי בעת שסיקרה את הפגנת החרדים ביום חמישי שעבר, כתבת חדשות 12 ענבר טויזר הגישה תלונה למשטרת ירושלים בגין תקיפה ואיומים | לדבריה, "האירוע תועד מכמה זוויות ואפשר לזהות בקלות את התוקפים" | "זרקו עלינו בקבוקים, חלקם פגעו בי ובצוות הצילום ואחד המשתתפים אף הגדיל ורוקן בקבוק מים על גב החולצה שלי", סיפרה (משטרה, עיתונות)

תקיפת העיתונאית בירושלים (צילום: חדשות N12)

לאחר שהותקפה בעת שסיקרה את הפגנת החרדים ביום חמישי שעבר, כתבת חדשות 12 ענבר טויזר הגישה תלונה למשטרת ירושלים בגין תקיפה ואיומים. התקיפה תועדה והועברה בשידור חי, כשטויזר ניסתה לדווח מהשטח בהפגנה בירושלים, בזמן שמפגינים חרדים השליכו עליה בקבוקי מים. 

בהודעה שפרסמה היום כתבה טויזר: "הגשתי תלונה במשטרה על התקיפה שעברתי בשידור חי בעצרת החרדים נגד הגיוס. האירוע תועד מכמה זוויות ואפשר לזהות בקלות את התוקפים. כפי שהיה ניתן לראות בשידור, זרקו עלינו בקבוקים, חלקם פגעו בי ובצוות הצילום ואחד המשתתפים אף הגדיל ורוקן בקבוק מים על גב החולצה שלי".

טויזר הוסיפה: "עיתונאים נוספים נפגעו בעצרת נגד הגיוס, בהם צלם ששבר את האף אחרי שמפגין פגע בו עם מקל ופונה לבית חולים. אני קוראת לכל עיתונאי/ת שספג אלימות במסגרת מילוי תפקידו להגיש תלונה ולא להיכנע לניסיונות אלימים להדיר את התקשורת מהמרחב הציבורי".

כזכור, עיתונאית חדשות 12 הותקפה באלימות בירושלים על ידי צעירים חרדים, בזמן שסיקרה את עצרת התפילה. הכתבת אמרה בשידור: "אני רטובה כי זרקו עלינו בקבוק מים". לדבריה, הנוכחים "עשו הכל כדי למנוע מאיתנו לשדר".

בתיעוד נראים מספר חרדים, חלקם לבושים בכובעים וחליפות, כשהם הולכים אחרי העיתונאית והצלם שליווה אותה, חלקם משליכים חפצים ובקבוקי מים לעברה. בשלב מסוים נראה שהעיתונאית נפגעה מאחד הבקבוקים שהושלכו.

"חבורה של בחורים צעירים פשוט רודפים אחרינו כבר כמה מאות מטרים", הוסיפה הכתבת בשידור.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (44%)

לא (56%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

6
סתומה!! מה היא נכנסת לשם? היא לא מבינה שיזרקו עליה בקבוקים במקרה הטוב?
אני
5
אחר כך יגידו שהם רק רוצים ללמוד
משה לוי
4
תותחים - יש עיתונאים שחייבים לסתום להם את הפה !
יהודי של אמת
3
שיקבלו עונש ... מגיע להם .... ככה יראי ה לא מתנהגים
אידישקייט
2
היא חיפשה פרובוקציה לשדר וקיבלה...הכל משחק רדוד של הכתבת והצוות.
שמואל
1
חילול ה' לא לא לא רק חילול ה' עבריינים חסרי מידות מושחתים רשעים אם הם יהיו תלמידי חכמים אוי ואבוי לנו
ירושלים

