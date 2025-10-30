עיתונאית חדשות 12 הותקפה באלימות בירושלים על ידי צעירים חרדים, בזמן שסיקרה את עצרת התפילה המתקיימת היום בהוראת גדולי הדור.

הכתבת אמרה בשידור: "אני רטובה כי זרקו עלינו בקבוק מים". לדבריה, הנוכחים "עשו הכל כדי למנוע מאיתנו לשדר".

בתיעוד נראים מספר חרדים, חלקם לבושים בכובעים וחליפות, כשהם הולכים אחרי העיתונאית והצלם שליווה אותה, חלקם משליכים חפצים ובקבוקי מים לעברה. בשלב מסוים נראה שהעיתונאית נפגעה מאחד הבקבוקים שהושלכו.

"חבורה של בחורים צעירים פשוט רודפים אחרינו כבר כמה מאות מטרים", הוסיפה הכתבת בשידור.

באולפן נשמע המגיש אומר "איזו אחדות". לאחר מכן הורה מגיש התוכנית לטויזר לעזוב את המקום ולהגן על עצמה מפני הפורעים תוך שהוא מסנן "בושה וחרפה".