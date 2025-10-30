"הגלריה": שוקי לרר לא פספס פינה בעצרת, ומגיש תיעוד ענק שיכניס אתכם לאווירה
שוקי לרר, עם גלריית ענק מעצרת המיליון ההיסטורית: מרחובות ירושלים ועד חלונות הבתים, מהמרפסות ועד למלונות, מהרבנים ועד ההמון - כל רגע, כל זווית, כל הבעה - הונצחו בעדשה שלא ישנה | צפו בתיעוד שיסחף אתכם חזרה לרחוב ירמיהו (חרדים)
בישיבת ברסלב לבעלי תשובה ברמת בית שמש ד' 2, חגגו בהתרגשות מעמד הכנסת 'ספר תורה' בראשות הרבנים חשובי משפעי ברסלב רמ"י ותלמידי הישיבה | נָגִיל וְנָשִׂישׂ בְּזֹאת הַתּוֹרָה, כִּי הִיא לָנוּ עוֹז וְאוֹרָה (חרדים)
עם סיום העצרת נכנס האדמו"ר מגור לבית בו שהה ראש הישיבה הגאון רבי מאיר צבי ברגמן, השניים שוחחו דקות ארוכות | הגרמ"צ ברגמן התבטא ואמר לאדמו"ר: אני חושב שמהעצרת הזו צריכה לצאת הכרזה שאף אחד הוא לא בעל הבית על התורה. וממילא אי אפשר לוותר על אף אחד! האדמו"ר מגור נענה על אתר בחיוב ואמר: בוודאי, אמת! | לאחר מכן התברכו זה עם זה ונפרדו לשלום מתוך ברכות לרוב (חרדים)
מרחוב ירמיהו, דרך שמגר ועד המרפסת של האדמו"ר מסאדיגורה – רבבות יהודים זרמו מכל רחבי הארץ לעצרת התפילה האדירה למען לומדי התורה • האדמו"רים והרבנים נאספו למרפסות, הכבישים נסגרו, והתפילות הרקיעו שחקים • א. אייזנבאך מגיש תיעוד מקיף מרגעי ההוד וההמון (חרדים)
עצרת זעקה המונית למען עולם התורה התקיימה היום בכניסה לירושלים, בה השתתפו לפי ההערכות מעל 300 אלף אנשים מכל רחבי הארץ בהובלת גדולי התורה | המשטרה חסמה צירים מרכזיים, כתבת חדשות הותקפה, שוטר נפצע בתאונה בדרך לאירוע ומשתתפים רבים סיכנו את חייהם בכך שעלו וטיפסו על גגות, גשרים ומקומות גבוהים (חרדים)
עצרת התפילה שהתכנסה היום ברחובה של עיר הקודש ירושלים, במעמד מאות אלפי עמך בית ישראל מכל העדות והחוגים, בראשות מרנן ורבנן רועי ישראל גדולי התורה וחכמיה וצדיקי הדור, הסתיימה בדקות האחרונות | בסיום המעמד הוקראו החלטות העצרת תוך שגדולי ישראל מביעים עם זאת את זעקתם, כאבם, ומחאתם נגד הפגיעות הקשות והחמורות בלומדי התורה אשר בארץ הקודש (חרדים)
בעוד רבבות מתקהלים בשערי ירושלים, אנו מגישים תיעוד ראשוני ועוצמתי מהופעתם של גדולי וצדיקי הדור – אדמו"רים, רבנים וראשי ישיבות – בעצרת התפילה והזעקה. בין המשתתפים נצפו אדמו"רים, רבנים, ראשי הישיבות מכל החוגים | רגעים נדירים של אחדות וקידוש השם ברחובה של עיר (חרדים)
עצרת ’הרבבות’: בשעה זו מתכנסים מאות מרבני עדת תימן ע’’י גשר המיתרים לעצרת תפילה מיוחדת כמנהג ק"ק תימן, את דבר העצרת הביא הגאון רבי נתן מחפוד, ראש בית ההוראה ’לב נבון’ | כעת באמירת הסליחות עובר לפני התיבה רבה של ביתר עילית הגאון רבי יצחק מועלם. מיד לאחר מכן, יצטרפו הרבנים לעצרת הרבבות (חרדים)
כך נראו רחובות הכניסה לירושלים בשעת צהרים מוקדמת, שעות אחדות לפני תפילת מנחה שפתחה את העצרת ההיסטורית | כך נראו השלטים הגדולים שהוצבו על הבניינים ובידי הצועדים, רכבי החירום שנפרסו בשטח והראשונים המגיעים (בארץ)
בעקבות התורה הכותבת על מצוות המילה, נעסוק השבוע בהלכות מילה, ובשאלה מתי יש לקיים את מצוות המילה לתינוק שנולד בניתוח קיסרי, או שהפריית התינוק הייתה באמצעות הפריה מלאכותית? כדי לענות על השאלה, נפתח במקרי ספק נוספים כגון תינוק שנולד בין השמשות, ותינוק שנולד בחודש השמיני, כשבעבר סברו שאינו יכול לחיות (פרשת השבוע)
מאז הקמת המדינה, ידעה המדינה מאבקים ומחאות על הצביון, הרוח ודמותה של המדינה הצעירה שזה עתה קמה | אל מול פורקי העול שניסו רק להתרחק מבית אבא ולייצר 'יהודי חדש', לחמו בגבורה גדולי התורה שבכל דור ודור, לשמר ולייקר את גבולות התורה והקדושה | ברקע עצרת המיליון הצפויה היום, חזרנו אל המחאות הגדולות מקום המדינה (מגזין, חרדים)
הוא שלט בגנזכי הספרות התלמודית הישנה כאחד הקדמונים, הוא היה שר התורה ומרא דכולא תלמודא | למרות העומס האדיר של המשרה התורנית בה החזיק - הוא לא עזב את התורה לרגע והיה למתמיד שלמד אלף לילות ברציפות | הגאון המובהק, שגדולי הדור נזקקו להוראתו, ישב ולמד עם בחורים צעירים שאפילו לא הבינו את ערכו | ישראל שפירא עם סיפורו של הגאון הגליצאי רבי יצחק יהודה שמלקיש זצ"ל (היסטוריה)
כשביום בהיר גילו ההורים כי המחלה הנוראה מקננת בגופה של האם, הם החליטו בהחלטה נחרצת שלא לגלות את דבר המחלה לאי מי - כולל המשפחה הקרובה; ההורים, הבנים והאחים | לאחר פטירת האם, ההחלטה האומללה קרעה לגזרים את המשפחה בצורה הכואבת ביותר | מה גורם לאנשים להילחם על הסתרת בעיות רפואיות ומה יכול לשנות את הגישה השגויה (מגזין, חרדים)
הקושי האמיתי הגיע עם לילי שבתות החורף הארוכים. פתאום, בסעודה של ליל שבת, כולם נמתחים כמו מסטיק ישן. שירים, דברי תורה, ואתה רואה את העיניים שלהם מתכווצות מעייפות ומשעמום. וכל אחד רוצה את אבא שלו - פנוי, מחויך, וקרוב – ודורש את כל הלב שלך לעצמו. לחלק את הלב לשבעה? זה בלתי אפשרי! (משפחה, מגזין)
מראות שלא בכל יום רואים ברכבת ישראל. קרונות עמוסים בתלמידי ישיבות, מכל הרקעים והסגנונות, עוצרים בתחנה בכניסה לירושלים ופולטים אלפים. כולם עושים את פניהם בעצרת ועולים יחד במדרגות הנעות, מתוך שירה אדירה שפורצת | צפו בתיעוד (חרדים)
