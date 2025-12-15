בית המשפט המחוזי בבאר שבע גזר 45 חודשי מאסר בפועל על אוסאמה אלעוקבי בן 55 מחורה, שהורשע במסגרת הסדר טיעון בשתי עבירות של מגע עם סוכן חוץ ועבירה של איסור פעולה ברכוש טרור, זאת בעוד שהפרקליטות ביקשה להטיל עליו שש שנות מאסר.

אלעוקבי, אזרח ישראלי שנולד בעזה, שימש סגן מנהל סניף התנועה האיסלאמית הצפונית ביישוב חורה שבנגב מ-2006 ועד להכרזתה ב-2015 כהתאחדות בלתי מותרת.

במהלך ביקורו בטורקיה ביוני 2023 הוא השתתף בפורום מצומצם שבו נפגש עם בכיר חמאס המקורב לצמרת ההנהגה בחו"ל ואף עם סאלח אל-עארורי - סגנו של איסמעיל הנייה ראש הלשכה המדינית של חמאס שחוסל.

הוא העביר במשך תקופה ארוכה כסף לחבר חמאס מחאן יונס, גם כשהתברר לו שחלק ממנו מועבר למשפחות של פעילי חמאס שחופרים מנהרות עבור הארגון.

גזר הדין ניתן במסגרת הסדר טיעון ולאחר תיקון כתב האישום. הפרקליטה עו"ד שלומית מלקו שעתרה לעונש של שש שנות מאסר בפועל, טענה כי אלעוקבי היה בקשר עם כמה פעילי חמאס במשך תקופה ארוכה, קיבל כספים והעביר כספים שגייס, שחלקם שימשו גם לבניית מנהרות. הוא ידע זאת ואף נפגש עם פעילי חמאס בכירים בחו"ל.

עוד היא טענה כי מעשיו, שכללו תכנון מוקדם ושימוש באשתו להסוואה, תרמו להתחזקות חמאס ובניית כוחו לקראת אירועי 7 באוקטובר.

נשיא בית המשפט המחוזי בבאר שבע בני שגיא החליט להתחשב בכך שאלעוקבי הודה בכתב האישום המתוקן, הביע חרטה ונעדר עבר פלילי, ובנתוניו האישיים והיותו אב ל-12 ילדים. בית המשפט גזר עליו 45 חודשי מאסר וקנס בסך עשרת אלפים שקלים.