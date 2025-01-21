בית המשפט בבאר שבע גזר 45 חודשי מאסר בפועל על אוסאמה אלעוקבי מחורה, שהורשע במסגרת הסדר טיעון בשתי עבירות של מגע עם סוכן חוץ ועבירה של איסור פעולה ברכוש טרור, זאת בעוד שהפרקליטות ביקשה להטיל עליו שש שנות מאסר | אלעוקבי, השתתף בפורום מצומצם שבו נפגש עם בכיר חמאס המקורב לצמרת ההנהגה בחו"ל והן עם סאלח אל-עארורי (משפט)
הותר לפרסום כי שב"כ עצר תושב חורה שבנגב, שנפגש בתורכיה עם בכיר חמאס צאלח ערורי והעביר עשרות אלפי שקלים לחמאס ברצועת עזה | בנוסף, הפעיל מוכר כמי שמזדהה עם אידיאולוגיה קיצונית נגד ישראל ואף מעורב בנשיאת דרשות במסגדים ופרסומים ברשתות החברתיות, תוך עידוד השתתפות בפעילות אלימה במסגד אלאקצא (חדשות, בארץ)
התושבים הבדואים, שבמהלך מאבקם נהרגו שוטר ובן המקום שנחשד כמחבל, ניאותו להתחייב לעזוב את הקרקעות השנויות במחלוקת ולעבור לשכונה בישוב סמוך, בתמורה לפיצוי מהמדינה שיכלול מגרשים, כסף ומיזמים חקלאיים (בארץ)