אור החנוכה והרב הראשי גירשו את החושך בגרמניה • מעייריב

דאגה בציבור: הרב דוד בצרי מאושפז במצב קשה

אלפי תלמידים ומעריצים של ראש ישיבת המקובלים "השלום", הגאון רבי דוד בצרי, שרויים בדאגה עמוקה. הרב אושפז בבית החולים "הדסה עין כרם" לאחר הרעה במצבו ומאז הוא תחת השגחה רפואית. הציבור מתבקש להתפלל לרפואתו.

האנטישמיות מכה: תקיפת חסידי חב"ד במנהטן

גל אנטישמיות מרחף בחלל הבינלאומי: אב ובנו תקפו חסידי חב"ד ברכבת התחתית במנהטן, בדרכם חזרה מ"מבצע חנוכה". התוקפים קיללו והיכו את החסידים על יהדותם. טראמפ קרא ליהודים לחגוג בגאווה על רקע הטבח בסידני.

רגע של קדושה: הראשל"צ הדליק נרות בישיבה

הראשל"צ הגאון רבי יצחק יוסף הגיע לשיחת חיזוק בישיבת "אור אברהם" בבני ברק. ההדלקה כובדה על ידו לאחר שזכותה נקנתה על ידי בחור מצטיין שלמד 1,200 דפי גמרא. הראשל"צ התרגש והאציל ברכות.

האור בברלין: נשיא גרמניה הצטרף להדלקה

מעמד מרגש נערך בשער ברנדנבורג בברלין, בהשתתפות אלפים והרב הראשי. נשיא גרמניה פרנק-ואלטר שטיינמאייר הגיע במפתיע לאירוע, שהתקיים שעות לאחר הפיגוע בסידני, והביע סולידריות חזקה עם הקהילה היהודית.