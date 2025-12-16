הטבח של היהודים באוסטרליה ממשיך לטלטל את העולם התמונות והפרטים המזעזעים מהטבח הרצחני שאירע במהלך חגיגת חנוכה בחוף בונדיי בסידני. הפך באחת לזירת טרור אנטישמית.

במסע הירי הארוך, שבו השתמשו המחבלים (האב סג'יד אכרם שחוסל, ובנו נאביד שנפצע קשה) בלפחות שלושה רובים ארוכים, נרצחו 15 יהודים ונפצעו 42 נוספים, 11 מהם במצב קשה.

ימים ספורים לאחר הטבח, הגיעה דליה פאנט, נציגה רשמית יהודייה אוסטרלית במשלחת ישראל לאו"ם, לנאום בעצרת הכללית.

פאנט, ציינה כי היא נושאת דברים מתוך "יגון, אך גם מתוך מטרה". בנאומה המטלטל, היא אמרה:

"שמי דליה ואני יהודייה אוסטרלית גאה. אני עובדת במשלחת ישראל לאו"ם בשנה האחרונה.

ביום ראשון, חגיגת חנוכה בחוף בונדיי – מקום שהוא שם נרדף לרב-תרבותיות, פתיחות וביטחון – הפכה לזירת טרור. 15 יהודים נרצחו ולמעלה מ-40 נפצעו במה שהיה אמור להיות אירוע קהילתי חגיגי למשפחות. אני נושאת היום דברים מתוך יגון, אך גם מתוך מטרה.

אוסטרליה אינה עוד המקלט הבטוח שהייתה בעבר. בדומה למקומות רבים שבהם ביקשו יהודים מקלט, במיוחד בשנתיים האחרונות, יש לקרוא למתקפה זו בבירור בשמה: טרור המונע משנאה אנטישמית.

פאנט גם האשימה את האו"ם:

כבוד הנשיא, בעוד אנו מאמצים היום את החלטות הוועדה השלישית, הגיע הזמן לשים מעשים במקום מילים. לאמץ החלטות העוסקות בנושאים קריטיים כמו מאבק באי-סובלנות ובגזענות והגנה על מיעוטים. כאשר יורים באנשים לאור יום על היותם יהודים, זה מראה לנו שמשהו השתבש.

בעוד שמתקפה זו כוונה נגד יהודים, השלכותיה חורגות הרבה מעבר לקהילה היהודית. אל תרמו את עצמכם בתחושת ביטחון כוזבת. מתקפה על מיעוט אחד היא אזהרה לכל המיעוטים. כאשר סובלים שנאה נגד קבוצה כלשהי, זה יוצר היתר לפגוע באחרים. ברחבי העולם, מיעוטים נדרשים יותר ויותר להסתיר מי הם.

היהודים היו מאז ומתמיד מקרה המבחן לסובלנותה של חברה. 'הכנרית במכרה הפחם' כביכול. ההיסטוריה מלמדת שכאשר אנטישמיות מתפשטת ללא מעצורים, מיעוטים אחרים לעולם אינם רחוקים מאחור.

בטיחות המיעוטים אינה סוגיה יהודית, אלא סוגיית זכויות אדם אוניברסלית."

חתמה פאנט.