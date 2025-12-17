פצועי מלחמת חרבות ברזל, משפחות שכולות ומשפחות חטופים, פנו היום (רביעי) במכתב לראש הממשלה בנימין נתניהו ולשר הביטחון ישראל כץ, בדרישה לאשר את קיום המעמד הלאומי במקום בו היה היישוב ניסנית בצפון רצועת עזה ולהניף במקום את דגל ישראל.

החותמים מתארים את המחיר הכבד ששילמו מאז מתקפת ה־7 באוקטובר: "חודשים ארוכים של לחימה, פציעות קשות בגוף ובנפש, משפחות שנשאו לבדן את הנטל, ומאות חללים שמורשתם מחייבת את מדינת ישראל לבחירות ברורות".

לדבריהם, "עזה ללא נוכחות יהודית תוסיף להיות איום מתמיד על יישובי הדרום ועל מדינת ישראל כולה. רק שילוב של נוכחות ביטחונית עם התיישבות יהודית חיה, יציבה וקבועה יוכל למנוע את הטבח הבא ולהבטיח שתוצאות המלחמה לא יישחקו עם הזמן".

איציק פיטוסי, אביו של ישי פיטוסי הי"ד שנפל בעזה ב־7 באוקטובר, אמר: “בימים אלו, ימי החנוכה, אנו נמצאים בהליך מדיני־צבאי של אי־בהירות ולחצים מבית ומחוץ. זה הזמן להיות מובילי הדרך בשם בנינו שחירפו את נפשם. אנחנו כאן כדי להמשיך את דרכם. נניף את דגל ישראל ונפיץ את אורם לקבוע לעולם כולו - עזה כולה שלנו. ביום חמישי כולם מגיעים להניף את דגל ישראל על חורבות ניסנית, בזקיפות קומה ובהצדעה לגיבורי המלחמה.”

גם סיגל קרואניק, אלמנתו של רבש"ץ בארי שנפל במתקפת ה־7 באוקטובר, הדגישה: “בימים האלה חשוב יותר מתמיד להדליק את האור ולהראות נוכחות. ביום חמישי הקרוב מגיעים כולם לחורבות ניסנית, מניחים שם דגל לעם ישראל - לתקומת ישראל ולחזרה להתיישבות היהודית בכל חבל עזה.”

לדברי החותמים, "אירוע הנפת הדגל בניסנית אינו אירוע סמלי בלבד, אלא ביטוי טבעי לרצון להמשכיות, לתקומה ולניצחון. חנוכה, לדבריהם, הוא הזמן להפוך את האור שנדלק - לדרך ברורה קדימה".

יצוין, כי על המכתב חתומים עשרות פצועי המלחמה, בני משפחות שכולות ומשפחות חטופים, הקוראים לממשלה לאשר את המעמד הלאומי, ולתת ביטוי מעשי למחירם הכבד ששולם ולמשמעותו לעתיד ולבטחון המדינה.