פקיסטן פינת עזה: היוזמה של טראמפ לרמטכ"ל הפקיסטני - וההצהרה המדאיגה 

נשיא ארה"ב הזמין לבית הלבן את הרמטכ"ל של צבא פקיסטן במטרה לדון עימו על מעורבות המדינה בעתיד עזה | החשש הגדול בישראל הוא מפני מודל יוניפי"ל שיחזור על עצמו בעזה, ויאפשר לחמאס לחזור ולהתעצם מחדש מאחורי גבה של ישראל (חדשות) 

(צילום: המטות המשולבים של פקיסטן)

פילדמרשל (דרגה) עאסם מוניר, מפקד כוחות ההגנה של פקיסטן, צפוי לצאת בשבועות הקרובים לוושינגטון לסדרת פגישות עם נשיא ארצות הברית , כך דווח הבוקר (רביעי) ב'רויטרס'.

במרכז הביקור עומד הלחץ האמריקני על איסלאמבאד להשתתף בכוח הצבאי הבינלאומי המתוכנן לקום ברצועת . על פי גורמים המעורבים בנושא, מדובר בפגישתם השלישית של השניים בחצי השנה האחרונה, כאשר הממשל האמריקני רואה בצבא פקיסטן מרכיב מרכזי בתוכנית המדינית לשיקום הרצועה.

בשלב זה לא ברור אם המהלך הוא על דעתה של ישראל, אך יש לציין כי ההתנגדות הישראלית נשמעה עד כה בעיקר ביחס לטורקיה - ולא ביחס למדינות ערביות אחרות גם אם ישראל אינן מחזיקה איתן ביחסים רשמיים.

תוכנית טראמפ לייצוב עזה כוללת הצבת כוח ממדינות מוסלמיות שיפקח על פירוז האזור ועל תהליכי השיקום הכלכלי לאחר סיום הלחימה. מומחים בתחום הביטחון מציינים כי פקיסטן, המדינה המוסלמית הגרעינית היחידה ובעלת צבא מנוסה בעימותים, נמצאת תחת לחץ לספק את היכולות המבצעיות שלה למשימה. עם זאת, שר החוץ הפקיסטני איסחאק דאר הבהיר לאחרונה כי בעוד שארצו תשקול השתתפות במשימות שמירת שלום, היא אינה רואה בפירוק חמאס חלק מתפקיד כוחותיה.

ההצהרה לפיה הצבא הפקיסטני לא יהיה מעורב בפירוז חמאס מרוקנת למעשה ממשמעות את כוח הייצוב של טראמפ, כאשר ישראל אינה מעוניינת בכוחות חסרי סמכויות, בדומה ליוניפי"ל שנכשלה עשרות שנים בתפקידה למנוע את התעצמות חיזבאללה על גבול ישראל.

ביקורו הצפוי של מוניר מגיע על רקע התעצמות חסרת תקדים של סמכויותיו מבית. החודש מונה איש הצבא לעמוד בראש כלל זרועות הביטחון של המדינה וכהונתו הוארכה עד לשנת 2030, תוך קבלת חסינות משפטית לכל ימי חייו במסגרת תיקוני חקיקה.

חוקרים בוושינגטון מעריכים כי מעמדו האיתן מאפשר לו לקחת סיכונים פוליטיים שקודמיו נמנעו מהם, ומאיימים במקביל כי סירוב לדרישות הממשל האמריקני עלול לפגוע בסיוע הביטחוני ובהשקעות הזרות שפקיסטן זקוקה להן.

למרות כוחו הפוליטי, שליחת כוחות לעזה טומנת בחובה סיכון ליציבות הפנימית בפקיסטן. גורמי אופוזיציה ותנועות איסלאמיסטיות במדינה הביעו התנגדות נחרצת לשיתוף פעולה עם התוכנית האמריקנית, בטענה כי הדבר משרת את האינטרסים של ישראל.

בכתבת 'רויטרס' צוטטו אנליסטים המזהירים כי מהלך כזה עלול לעורר גל מחאות נרחב מצד תומכי ראש הממשלה לשעבר עמראן ח'אן ומפלגות דתיות, הרואים בכל מעורבות צבאית בעזה תחת מטרייה מערבית כצעד בלתי קביל.

לפי הדיווח, מוניר קיים בשבועות האחרונים סבב פגישות עם מנהיגים ממדינות מוסלמיות, בהן ערב הסעודית, טורקיה, מצרים וקטאר. לפי הערכות, שיחות אלו נועדו לתאם עמדות בנוגע למבנה כוח הייצוב בעזה ולבחון את התנאים להצבת כוחות באזור. ההחלטה הסופית שתתקבל לאחר הפגישה בבית הלבן תכריע האם פקיסטן תעמיק את מעורבותה האזורית או תעדיף להימנע מחיכוך עם הזרמים הדתיים מבית.

1
טראמפ משחק באש לאחרונה משנה כיוון. מאה מעלות. עכשיו הודו בתור תשנא אותו ואתנו מי צריך עוד שונאים על הראש. טיפש מטורף מאבד כיוון
יהודה

