בעיר החרדית: מטען צינור הונח בכניסה לבניין, בנס ללא נפגעים

הנחת מטען חבלה - אילוסטרציה ( צילום: דוברות המשטרה )

המשטרה מעדכנת כי הלילה (בין שלישי לרביעי) נפתחה חקירה בעקבות איתור דמוי מטען צינור בבניין מגורים בעיר אלעד. לא נשקפה סכנה מיידית לציבור, והאירוע טופל במהירות ובזהירות על מנת לשלול כל איום נוסף.