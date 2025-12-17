כיכר השבת
בעיר החרדית: מטען צינור הונח בכניסה לבניין, בנס ללא נפגעים

חבלני מחוז המרכז איתרו הלילה מטען צינור לא פעיל שהונח בבניין בעיר אלעד | נפתחה חקירה לבחינת הנסיבות | חבלני המשטרה טיפלו בממצא והעבירו אותו לבדיקות נוספות במעבדות הזיהוי הפלילי והחבלה של המשטרה, לצורך מיצוי ראיות ובחינת אופן הכנתו (משטרה)

הנחת מטען חבלה - אילוסטרציה (צילום: דוברות המשטרה)

המשטרה מעדכנת כי הלילה (בין שלישי לרביעי) נפתחה חקירה בעקבות איתור דמוי מטען צינור בבניין מגורים בעיר אלעד. לא נשקפה סכנה מיידית לציבור, והאירוע טופל במהירות ובזהירות על מנת לשלול כל איום נוסף.

שוטרי תחנת ראש העין וחבלני מחוז מרכז הוזעקו למקום לאחר דיווח על חפץ חשוד שהונח סמוך לדירה בבניין. עם הגעת הכוחות בוצעו סריקות ואבטחת הזירה, ובמהלכן אותר דמוי מטען צינור, אשר על פי בדיקה ראשונית נמצא ללא רכיבי הפעלה.

חבלני המשטרה טיפלו בממצא והעבירו אותו לבדיקות נוספות במעבדות הזיהוי הפלילי והחבלה של המשטרה, לצורך מיצוי ראיות ובחינת אופן הכנתו.

במשטרה מדגישים כי לא נשקפה סכנה מיידית לציבור, וכי האירוע טופל במהירות ובזהירות על מנת לשלול כל איום נוסף. נסיבות המקרה והרקע להנחת המטען נבדקים בשלב זה, והחקירה נמשכת.

