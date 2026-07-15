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מבצע 'חתול במגפיים' או הצגה איראנית? אחמדינז'אד הופיע בפומבי

בעוד העולם סוער סביב חשיפת ה"ניו יורק טיימס" על היותו נכס של המוסד, האיש שכולם היו בטוחים שנעלם במרתפי המעצר הופיע פתאום מול המצלמות (חדשות בעולם)

אחמדינג'אד (צילום: By Fars Media Corporation, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=106301709)

אחרי שבועות של שמועות עקשניות על כך שהוא מוחזק במעצר של זרוע המודיעין של משמרות המהפכה, נשיא לשעבר, מחמוד אחמדינז'אד, הופיע ביום שלישי בטלוויזיה הממלכתית של איראן.

אחמדינז'אד נצפה משתתף בטקס זיכרון בטהראן למנהיג העליון המנוח עלי חמינאי, הופעה שהשאירה צופים ופרשנים רבים המומים.

ההופעה הציבורית הדרמטית הגיעה יממה אחת בלבד לאחר פרסום תחקיר מטלטל ב"ניו יורק טיימס", שטען כי ישראל טיפחה את אחמדינז'אד במשך שנים כנכס מודיעיני סמוי.

שיא איראן לשעבר אחמדינג'אד הופיע בטקס זיכרון לעלי חמינאי, יום לאחר התחקיר שהתפוצץ
שיא איראן לשעבר אחמדינג'אד הופיע בטקס זיכרון לעלי חמינאי, יום לאחר התחקיר שהתפוצץ| צילום: צילום: רשתות חברתיות

לפי הדיווחים, המוסד הישראלי תכנן להציב אותו כמנהיג הבא של איראן לאחר הפלת המשטר. בתחקיר אף נטען כי עם פרוץ המלחמה ב-28 בפברואר, סוכני מוסד חילצו את אחמדינז'אד מביתו והעבירו אותו לדירת מסתור. משם נעלם בנסיבות מסתוריות עד שדווח כי נעצר על ידי השלטונות.

למרות הדיווחים המפורטים על "מבצע חתול במגפיים" הישראלי ועל המפגשים החשאיים של אחמדינז'אד עם ראש המוסד בבודפשט, לשכתו של הנשיא לשעבר הכחישה את הטענות מכל וכל. בהצהרה רשמית הוגדרו הפרסומים כ"טענות בסגנון הוליוודי" וכחלק מ"לוחמה פסיכולוגית" שנועדה לפגוע במעמדו הציבורי.

האיש לנו 2? | מפקד כוח קודס, אסמעיל קאני, הופיע היום בטקס זיכרון למנהיג העליון
האיש לנו 2? | מפקד כוח קודס, אסמעיל קאני, הופיע היום בטקס זיכרון למנהיג העליון | צילום: צילום: רשתות ערביות

זוהי הופעתו המאושרת השנייה בלבד של אחמדינז'אד מאז פברואר, והיא מעלה שאלות קשות: האם המשטר האיראני מנסה להפגין עסקים כרגיל, או שמא אחמדינז'אד מצליח פעם נוספת לתמרן בין הכוחות הגדולים ביותר במזרח התיכון?

איראןהמוסדניו יורק טיימסמשמרות המהפכהמחמוד אחמדינג'אד
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