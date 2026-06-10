אין דרך חזרה: 2026 והעולם עם 12,187 ראשי קרב גרעיניים

טיל בליסטי בין-יבשתי לא חמוש דגם מינטמן III שוגר על ניסוי מבצעי בשעה 01:35 לפנות בוקר שעון האוקיינוס ​​השקט, 5 בנובמבר 2025, בבסיס כוחות החלל ונדנברג, קליפורניה. ( צילום: צבא ארה"ב )

העולם לא מפסיק להתחמש, והמספרים שנחשפים כעת בנתוני שנת 2025 ו-2026 פשוט בלתי נתפסים.

על פי נתוני הקמפיין הבינלאומי לביטול נשק גרעיני (ICAN) ומכון SIPRI, המדינות הגרעיניות הוציאו סכום עתק של כמעט 119 מיליארד דולר על חימוש גרעיני בשנת 2025 בלבד. נכון לשנת 2026, המלאי העולמי עומד על 12,187 ראשי קרב גרעיניים, המפוזרים בין תשע מדינות בלבד. ארה"ב בפער עצום כשזה מגיע לכסף, ארצות הברית נמצאת בליגה משלה. היא הוציאה סכום דמיוני של 69.2 מיליארד דולר על נשק גרעיני. אחריה ברשימת המבזבזות הגדולות נמצאות: סין: 13.5 מיליארד דולר. בריטניה: 12.6 מיליארד דולר. רוסיה: 9.5 מיליארד דולר. צרפת: 7.7 מיליארד דולר. אירלנד בלהבות: סרטון "המהגר העורף" הוציא אלפים לרחובות דני שפיץ | 10:28 גם מדינות כמו הודו (2.8 מיליארד), פקיסטן (1.5 מיליארד), וישראל (עם הוצאה מוערכת של 1.2 מיליארד דולר) משקיעות הון עתק בתחום. צפון קוריאה סוגרת את הרשימה עם 656 מיליון דולר.

נשק גרעיני, חיילים רוסים ליד מערכת הטילים האסטרטגית "יארס" ברחוב בעיר ( צילום: שאטרסטוק )

למרות שארה"ב מוציאה הכי הרבה כסף, רוסיה היא המדינה שמחזיקה במלאי הגדול ביותר של ראשי קרב גרעיניים נכון לשנת 2026.

דירוג המלאי העולמי: רוסיה: 5,420 ראשי קרב (מתוכם 1,796 פרוסים ומבצעיים). ארצות הברית: 5,042 ראשי קרב (1,770 פרוסים). סין: 620 ראשי קרב. צרפת: 370 ראשי קרב. בריטניה: 225 ראשי קרב. הודו: 190 ראשי קרב. פקיסטן: 170 ראשי קרב. ישראל: 90 ראשי קרב. צפון קוריאה: 60 ראשי קרב.

הנתונים הללו הם תמונת מראה לעולם שנמצא במירוץ חימוש בלתי פוסק, כאשר שתי המעצמות הגדולות – רוסיה וארה"ב – מחזיקות יחד ברוב המוחלט של כוח ההשמדה הגלובלי. האם המיליארדים הללו מבטיחים שלום, או שהם רק מקרבים את העולם לנקודת האל-חזור? הנתונים מדברים בעד עצמם.