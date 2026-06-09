מלחמת כוכבים: קרני לייזר רוסיות נכשלו בים השחור 

בחודש שעבר לקראת ערב, נמל נובורוסיסק הרוסי הפך לזירת קרב מסקרנת. סרטון בן 40 שניות שפורסם ברשתות החברתיות מתעד רחפן תקיפה אוקראיני הטס נמוך מעל הים השחור האפוף ערפל, בדרכו לפגוע בספינת מלחמה רוסית.

בעוד ירי מקלעים מאיר את השמיים המעוננים, לפתע חותכות את החושך קרני לייזר כחולות ועזות הסורקות את השמיים בניסיון נואש ליירט את האיום.

אנליסטים מזהים את הלייזרים הללו כמסוג גליום ניטריד - "מסנוורי לייזר" בעלי עוצמה נמוכה.

ההיגיון הטכני מאחוריהם פשוט: להציף את חיישני המצלמה של הרחפן בכמות אדירה של פוטונים, ובכך להשאיר את המפעיל האוקראיני "עיוור" לחלוטין.

מדובר באמצעי הגנה זול ונגיש יחסית, שרוסיה החלה לפרוס בנמליה כבר בסוף שנת 2025.

אולם, למרות המראה המרהיב והטכנולוגיה המתקדמת, ההגנה הרוסית נכשלה לחלוטין; הרחפן פגע במטרה שלו בכל זאת ככל הנראה בספינת הסיור "פיטליביי". הכישלון נובע משתי סיבות מרכזיות: ראשית, הרחפנים האוקראיניים משתמשים בהדמיה תרמית, שאינה מושפעת מלייזרים בטווח האור הנראה.

שנית, הרחפנים מנווטים בצורה אוטונומית לקואורדינטות GPS, מה שהופך את סנוור המפעיל ללא רלוונטי ברגעי התקיפה הסופיים. התיעוד המדהים הזה מוכיח שבעידן המלחמה המודרנית, גם קרני לייזר נוצצות בחושך עדיין לא מצליחות להביס את הנחישות והטכנולוגיה של הרחפנים.

קרדיט :Jared Keller - דניאל בכמט