25 יחידות בלבד: רכב העל שמצדיע למורשת האיטלקית

ה-GP1 ( צילום: יצרן )

Garagisti & Co. היא חברת סופרקארים חדשה המסתכלת אחורה אל העבר כדי לשאוב השראה. הרכב המתוכנן, GP1, מוותר על טורבו, מוותר על מערכות היברידיות, ומציע נהיגה טהורה דרך מנוע V12 עוצמתי עם תיבת הילוכים ידנית. למרות שהדגם עדיין מצוי בשלבי הדמיה, שותפים לפרויקט מהנדסי מנועי V12 ממסראטי, אנשי הבלמים של Brembo והמתלים של Öhlins. אבישי לוי | 19:14 בעידן שבו פרארי ולמבורגיני עוברים להיברידיות ומוותרים על הילוכים ידניים, נוצר חלון הזדמנויות לאניני נהיגה אמיתיים - וזה בדיוק המקום בו רוצה Garagisti & Co. למקם את עצמה, עם דגם בעל אופי "איטלקי אמיתי" בעיצובו, למרות שהחברה נוסדה בבריטניה.

גב מרשים וספורטיבי ( צילום: יצרן )

עיצוב בהשראה איטלקית ( צילום: יצרן )

ה-GP1 ייוצר במגבלת 25 יחידות בלבד, ומחירו צפוי לעבור את רף 3 מיליון הדולר. הוא כולל מרכב קרבון בעיצוב בוגרמי לשעבר, מנוע V12 המסוגל לטפס עד 9000 סל"ד ולספק 789 כ"ס, ומשקל יבש של כ-1,000 ק"ג בלבד (כ-2,200 ליברות). תיבת ההילוכים היא ידנית קלאסית בת 6 הילוכים מבית Xtrac, כאשר שאר הרכיבים מגיעים מהספקים המובילים בתעשייה.

פנים הרכב ( צילום: יצרן )

בעל החברה, מריו אסקודרו, אספן ומכונאי מסור, סיפק השראה אישית לפרויקט כששימש בלמבורגיני קונטאש שלו לסיורי דרך ארוכים ונהיגה אמיתית. כעת, הוא מקווה שגם בעלי ה-GP1 ירבו לנסוע במכונית – לא רק להחנות אותה במוזיאון או באוסף הפרטי שלהם.